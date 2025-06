Lauren Sanchez prima del matrimonio con Jeff Bezos, il tentativo come hostess e il lavoro come giornalista

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lauren Sanchez, 56 anni, non solo la moglie di Jeff Bezos sulla cresta dell’onda per il matrimonio sfarzoso di tre giorni a Venezia con l’imprenditore. Giornalista, conduttrice televisiva con la passione per il volo, attualmente gestisce la Black Ops Aviation, compagnia di produzione aerea. La giornalista è stata precedentemente sposata e ha tre figli, uno avuto dall’ex giocatore NFL Tony Gonzalez e due nati durante il matrimonio con l’agente hollywoodiano Patrick Whitesell.

Le umili origini della moglie di Jeff Bezos

Le origini di Lauren Sanchez sono messicane. Nata nel New Mexico, è cresciuta in California in una famiglia con risorse economiche molto limitate. Sua madre Eleanor è stata ex assistente del vice sindaco di Albuquerque, il padre istruttore di volo e meccanico aereonautico.

La sua infanzia però è stata segnata da sacrifici e ristrettezze. In un’intervista del 2017 a The Hollywood Report ha raccontato di aver dormito nel retro della macchina della nonna che lavorava come donna delle pulizie.

IPA Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia prima del loro matrimonio

Da giovane Lauren Sanchez ha provato a diventare hostess di volo ma le fu però negata l’opportunità per questioni di peso, come rivelato in una dichiarazione al Wall Street Journal. Dopo aver studiato recitazione e dizione, le diagnosticano la dislessia che non è affatto un ostacolo per la sua carriera.

Infine ha frequentato giornalismo presso la University of Southern California e ha iniziato a lavorare nel mondo dell’informazione.

Il lavoro di Lauren Sanchez prima di sposare Mr Amazon

La moglie di Jeff Bezos ha iniziato la sua carriera professionale in redazioni locali per poi ottenere ruoli sempre più importanti come reporter e conduttrice per emittenti televisive nazionali. Negli anni ’90 diventa un volto familiare del piccolo schermo statunitense, lavorando per Fox Sports Net, Extra e Good Day LA.

Ha ricevuto una nomination agli Emmy per il programma sportivo Going Deep e ha vinto un Emmy Award nel 1999 come anchorwoman su KCOP-TV per il telegiornale UPN News 13. In seguito, ha condotto Good Day LA su KTTV Fox 11 ed è stata la prima presentatrice del talent show So You Think You Can Dance.

A 40 anni ha deciso di seguire la passione per il volo, ispirata dal padre. Ha conseguito la licenza di pilota di elicotteri e nel 2016 ha fondato Black Ops Aviation, la prima compagnia di produzione cinematografica aerea gestita da una donna. Il suo lavoro ha incluso collaborazioni con Netflix, Amazon e il film Dunkirk di Christopher Nolan. Per passione guida davvero gli elicotteri almeno tre volte a settimana portando spesso con sé anche suo marito.

Lauren Sanchez vanta anche un passato da attrice con piccoli apparizioni in The Day After Tomorrow e I Fantastici 4 in cui interpreta se stessa.

I figli e l’ex marito

La vita privata di Lauren Sanchez è stata spesso attenzionata negli States perché si è legata a partner famosi ben prima di incontrare Jeff Bezos.

Il primo dei suoi tre figli, Nikko oggi 23 anni, è nato dall’amore con Tony Gonzalez, ex giocatore di football americano. In seguito si sposa con Patrick Whitesell, agente di Hollywood, dal quale ha avuto altri due figli, Evan, 19 anni, ed Eleanor, 17 anni.

L’incontro con Jeff Bezos

Lauren Sanchez ha conosciuto Jeff Bezos tramite la sua azienda, Black Ops Aviation, incaricata di effettuare riprese per Blue Origin, l’azienda aerospaziale del futuro marito. Proprio con la stessa società nel 2025 ha partecipato a una missione spaziale a bordo del razzo New Shepard insieme a Gayle King e Katy Perry.

Le prime indiscrezioni su una relazione tra il creatore di Amazon e la giornalista sono emerse all’inizio del 2019, anno in cui Bezos ha annunciato il divorzio dalla ex moglie MacKenzie Scott. Pochi mesi dopo anche Lauren Sanchez ha chiesto il divorzio da Patrick Whitesell. Entrambi si erano già separati dai rispettivi partner prima degli annunci ufficiali.

Due anni fa la coppia ha annunciato il fidanzamento con una festa esclusiva sullo yacht di famiglia lungo la Costiera Amalfitana. La proposta di matrimonio precisamente a Positano sempre sulla stessa imbarcazione, Koru, con un diamante rosa di 30 carati.

La coppia ha scelto di nuovo l’Italia per il loro matrimonio, una tre giorni a Venezia con circa 250 invitati.