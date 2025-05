Le Iene escono allo scoperto sul caso Garlasco, annuncio sul super testimone: quando andrà in onda la puntata

Potrebbe esserci una clamorosa svolta nel caso del delitto di Garlasco in cui è stata uccisa Chiara Poggi e per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Il programma tv Le Iene ha raccolto le parole di quello che viene considerato un super testimone, fino ad ora rimasto in silenzio. L’uomo ha deciso dopo 18 anni di spiegare ciò che avrebbe visto la mattina dell’omicidio. Il servizio integrale della trasmissione Mediaset sarà trasmesso martedì 20 maggio, nella puntata in onda in prima serata su Italia 1.

Delitto di Garlasco, testimone raggiunto da Le Iene: quando va in onda la puntata

“L’uomo, che ha rotto il silenzio dopo 18 anni, ha deciso di raccontare la propria versione su quanto sarebbe accaduto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi”. Così Le Iene in un comunicato stampa.

“La sua testimonianza integrale – si legge sempre nella nota del programma -, finora inedita, e altri documenti esclusivi, saranno trasmessi nel prossimo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, in onda martedì 20 maggio, in prima serata, su Italia1″.

La ricerca dell’arma del delitto a Tromello

Sono nove anni che Le Iene si interessano al caso di Garlasco, battendo la pista del possibile errore nel condannare Alberto Stasi come responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

L’attenzione degli inquirenti si è spostata anche a Tromello, un piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia.

Gli investigatori stanno cercando l’arma del delitto.

Fonte foto: ANSA I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche a Tromello

Le ricerche sono iniziate dopo le dichiarazioni rilasciate a Le Iene dal sopracitato super testimone, che avrebbe riferito di un oggetto gettato nel canale che passa dietro la casa di famiglia, oggi disabitata, delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima.

Cosa ha detto il testimone a Le Iene

A Le Iene, il testimone avrebbe riferito che la mattina dell’omicidio avrebbe visto Stefania Cappa in possesso di un attizzatoio da camino, ossia l’oggetto che si pensa potrebbe essere lo strumento con cui è stata colpita Chiara Poggi.

Nelle scorse ore la vicenda dell’uccisione della ragazza è tornata al centro della cronaca italiana dopo che sono state effettuate delle perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi genitori. L’uomo è indagato.