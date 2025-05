Lite familiare degenera, padre spara contro l'auto del figlio a Borgorose vicino Rieti: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri a Borgorose hanno arrestato una persona per minaccia aggravata e danneggiamento. Un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver esploso un colpo d’arma da fuoco contro l’auto del figlio. L’episodio è stato scatenato da una lite familiare.

Intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato richiesto da una cittadina del posto, impaurita dal comportamento del marito. I militari della Stazione Carabinieri di Borgorose, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, sono intervenuti prontamente. Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo aveva utilizzato un’arma rudimentale, costruita artigianalmente con tubi metallici, per sparare contro il parabrezza dell’auto del figlio.

Perquisizione e sequestro

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto l’arma utilizzata, insieme a una cartuccia calibro 12 non ancora esplosa. L’episodio è stato ricondotto a una lite familiare per futili motivi, avvenuta poco prima all’interno dell’abitazione.

Precedenti e misure cautelari

Non è la prima volta che l’uomo si rende protagonista di episodi di violenza. Già nel 2022, una lite simile aveva portato a una rissa, durante la quale l’uomo aveva imbracciato un’altra arma artigianale. In quell’occasione, non furono esplosi colpi, ma l’uomo riportò la frattura del setto nasale. La Procura della Repubblica di Rieti ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo, in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: IPA