Livorno, disegna una “P” gigante sul muro del circolo: bloccato mentre fugge con lo zaino pieno di bombolette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per deturpamento e imbrattamento il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Livorno. Nella notte del 10 maggio, un uomo è stato sorpreso mentre utilizzava una bomboletta spray per disegnare su un muro perimetrale.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle ore 03.40 in piazza Luigi Orlando. Una Volante, durante il suo giro di pattugliamento, ha notato un individuo intento a tracciare una grossa lettera “P” sul muro del circolo “Arena Astra”. L’uomo, che aveva con sé un cane, ha cercato di nascondere la bomboletta spray nello zaino e di allontanarsi verso il centro città.

Materiale sequestrato

Il tentativo di fuga è stato vano, poiché i poliziotti lo hanno fermato immediatamente. All’interno dello zaino sono state trovate 6 bombolette spray e 4 pennarelli per graffiti. L’uomo, un trentatreenne residente a Livorno, è stato portato presso gli Uffici della Questura e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Procedimento penale in corso

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate in un eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della Polizia di Stato di Livorno.

Fonte foto: IPA