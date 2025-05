Manifestazione a Roma contro il dl Sicurezza, migliaia di persone in corteo: spunta bandiera della Decima Mas

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Migliaia di persone si sono radunate a Roma in un corteo per manifestare contro il dl Sicurezza, una misura entrata da poco in vigore e considerata repressiva sotto diversi aspetti. Diverse associazioni ed esponenti politici in marcia tra le strade chiuse della capitale, attimi di tensione quando da una finestra è stata sventolata una bandiera della X Mas.

Corteo contro il dl Sicurezza a Roma

Nel pomeriggio di oggi – sabato 31 maggio 2025 – migliaia di persone si sono radunate a Piazza Vittorio Emanuele a Roma per manifestare contro il dl Sicurezza.

Il corteo si muove dalla zona adiacente la stazione Termini fino a piazzale Ostiense, marciando sventolando bandiere della Pace e della Palestina, con in testa lo striscione “alziamo la testa contro lo Stato”.

Fonte foto: ANSA Manifestanti a Roma alla testa del corteo contro il dl Sicurezza

Presenti esponenti di gruppi studenteschi e di associazioni ambientaliste come Extinction Rebellion, oltre alla rete no dl, la Cgil, Avs e Pd e una delegazione del M5s.

Un decreto che limita la libertà

Molte le voci che si sono levate nel corso della manifestazione, tra le quali quella di Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, che ha definito il dl Sicurezza un “decreto-paura”.

“Le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno di sicurezza, di non morire nei luoghi di lavoro, hanno bisogno di rinnovare i contratti nazionali, di avere salari dignitosi – ha detto il segretario – Il decreto sicurezza di questo Governo è un provvedimento repressivo, che limita la libertà di poter manifestare e scioperare a tutela dei propri diritti. Noi siamo in piazza oggi per difendere il diritto democratico e costituzionale di manifestare”.

Parole simili anche da Nicola Fratoianni di Avs: “Un decreto della paura che non rafforza in nessun modo la sicurezza dei cittadini che ne hanno bisogno, […] ma che serve solo a comprimere gli spazi di dissenso, di libertà e di manifestazione e non ha nulla a che vedere con la grande questione della sicurezza degli italiani”.

Momenti di tensione con una bandiera della X Mas

C’è stato anche un momento teso quando, al passaggio del corteo, da una finestra è spuntata una bandiera con il simbolo della Decima Mas (Xª Flottiglia MAS), un reparto speciale della Marina Militare Italiana che durante la Seconda Guerra Mondiale si è resa nota per il suo coinvolgimento in attività repressive, spesso brutali, e per la politicizzazione in senso fascista del reparto.

Notando la bandiera sventolante dalla finestra, con il motto “Memento Audere Sempre” in bella mostra, alcuni manifestanti hanno iniziato fischiare e a gridare insulti verso la bandiera.

La maggior parte delle persone ha però richiamato all’ordine i pochi manifestanti infastiditi dalla provocazione, con il corteo che ha poi ripreso il suo cammino intonando le note di Bella Ciao.