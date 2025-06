Martina Franca, droga nascosta nel cambio dell'auto e nella macchina da cucire: arrestato un 31enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Martina Franca e Massafra, mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, un 31enne è stato arrestato per detenzione di cocaina con finalità di spaccio, mentre un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

Operazione a Martina Franca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel centro abitato di Martina Franca, in aree note per essere frequentate da consumatori di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di osservazione e pedinamento, i militari hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura scura. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha mostrato un evidente stato di agitazione, insospettendo i Carabinieri che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito.

Perquisizione e arresto

La perquisizione del veicolo e personale ha portato alla scoperta di due involucri in cellophane nascosti nel vano della leva del cambio. Gli involucri contenevano 44 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato locale. Il presunto spacciatore, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, è stato condotto presso la propria abitazione, dove dovrà osservare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Controlli a Massafra

Nella stessa giornata, a Massafra, un altro servizio di controllo ha portato alla denuncia di una persona del posto per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 7 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e alcune dosi di marijuana. Le droghe erano nascoste in una vecchia macchina da cucire, insieme a bilancini di precisione e bustine in cellophane.

Analisi e ulteriori indagini

Le sostanze sequestrate saranno analizzate presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per determinarne la quantità esatta e la percentuale di principio attivo. Questi elementi saranno utili a rafforzare il quadro probatorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Impegno costante delle forze dell’ordine

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nei centri abitati e nelle aree più sensibili. Attraverso controlli mirati, attività di intelligence e la collaborazione della cittadinanza, le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza pubblica. Per entrambe le persone coinvolte, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Fonte foto: IPA