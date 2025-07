Matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, altro che un miliardo di euro: quanto ha guadagnato davvero la città

Il valore di circa un miliardo di euro di benefici sull’economia di Venezia, che avrebbe portato il matrimonio di Jeff Bezos, è sovrastimato. La cifra è stata data dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per difendere il multimiliardario dalle accuse di aver trasformato la città nella propria sala ricevimenti, ma non è sostenuta dai numeri.

La stima di Daniela Santanchè

La responsabile del dicastero del Turismo ha riportato la stima facendo riferimento agli studi fatti sull’evento dal proprio Ministero, l’Ufficio Statistico della Regione Veneto e la società di consulenza turistica JFC, attraverso un video sui social con cui ha voluto rispondere alle critiche sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, andato in scena a Venezia nell’ultimo fine settimana di giugno.

“Voglio basarmi su dei numeri” ha dichiarato Santanchè, secondo cui le mega nozze avrebbero portato alla città un impatto economico di 957,3 milioni di euro.

Le proteste a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos

I numeri sul matrimonio di Jeff Bezos

A fare i calcoli è stato anche il portale PagellaPolitica, secondo cui i numeri diffusi dalla ministra non sono nella pratica come sono stati presentati.

Stando all’analisi dell’impatto economico del ministero del Turismo sulle nozze, citata da Santanchè, i benefici diretti dell’evento ammontano a 28,4 milioni di euro, equivalenti alle spese sostenute dagli ospiti e i costi per l’affitto delle location.

A questa cifra si aggiungono nel report tre voci le cui stime sono più difficili da determinare con precisione:

17,6 milioni di euro di “benefici indiretti”, legati a trasporti e altri servizi accessori;

8,8 milioni di “benefici indotti”, riferiti agli effetti economici generati a catena;

6,8 milioni di euro per la “filiera eventi”, ossia l’impatto su altri eventi collegati.

L’impatto economico su Venezia

La somma di questi introiti porterebbe a un totale di 61,6 milioni di euro, tra ricavi diretti e indiretti.

Per arrivare al miliardo citato da Daniela Santanchè devono essere inclusi gli 895,7 milioni di euro che, stando all’analisi del Ministero, il matrimonio di Jeff Bezos avrebbe generato come “valore stimato della copertura mediatica globale”.

Una cifra, quest’ultima, che rappresenta però un calcolo ipotetico su quanto sarebbe potuto costare l’acquisto di spazi televisivi e articoli in tutto il mondo per pubblicizzare Venezia.

Lo stesso Ministero scrive nello studio che “la metodologia di stima, in particolare per la quantificazione della visibilità mediatica, può presentare complessità e necessita di verifica empirica”.

Si tratterebbe dunque di benefici per la promozione pubblicitaria e non di introiti per Venezia, una città che, del resto, è già famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e il suo patrimonio artistico.