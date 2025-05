Mauro Gonnelli massacrato di botte a Fiumicino, ex candidato sindaco della Lega aggredito dopo la lite social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mauro Gonnelli, ex candidato sindaco di Fiumicino con la Lega, è stato aggredito brutalmente dopo aver denunciato speculazioni sui parcheggi a lunga sosta. Un pestaggio premeditato e violento, connesso secondo il legale a interessi economici e metodi mafiosi. Gonnelli attualmente non ricopre incarichi politici, ma si è espresso spesso in maniera critica nei confronti del centrodestra.

Chi è Mauro Gonnelli, ex candidato Lega

Mauro Gonnelli è un volto storico della Lega nell’area di Fiumicino, vicino Roma, ex candidato sindaco nel 2013 e noto per la sua amicizia con Matteo Salvini.

Il 6 maggio è stato aggredito brutalmente dopo aver sollevato pubblicamente dubbi sulle concessioni dei parcheggi a lunga sosta nei pressi dell’aeroporto Leonardo Da Vinci. Secondo quanto emerso, il pestaggio sarebbe collegato proprio alle sue denunce sulle speculazioni e sulla scarsa vigilanza da parte delle autorità comunali.

Pur non rivestendo più ruoli istituzionali, Gonnelli è attualmente una voce critica nei confronti dell’attuale giunta di centrodestra, e non ha risparmiato attacchi alla gestione delle nuove aree destinate alla sosta a pagamento.

Il pestaggio a Fiumicino

L’agguato si è verificato la sera di martedì 6 maggio, tra le 22:30 e le 22:45, nel parcheggio dello stadio Garbaglia, dove Gonnelli aspettava il figlio al termine di una partita.

Due uomini lo hanno sorpreso alle spalle e colpito con una violenza inaudita. Dopo averlo lasciato sanguinante sull’asfalto, sono fuggiti a bordo di un’auto a fari spenti, guidata da un complice.

Il pestaggio gli ha causato la frattura del naso e di due costole, dimesso dall’ospedale con 20 giorni di prognosi. Tutti gli elementi, inclusi i commenti minacciosi ricevuti online prima del fatto, fanno pensare a un attacco studiato nei dettagli. In particolare, una figura vicina all’estrema destra lo aveva più volte provocato pubblicamente, proponendogli un incontro diretto.

Il post su Instagram contro i parcheggi

Solo poche ore prima, l’ex esponente leghista aveva pubblicato un post sui social in cui criticava duramente le nuove autorizzazioni comunali per i parcheggi a pagamento nelle vicinanze delle scuole medie, denunciando speculazioni e chiedendo maggiori controlli.

“Aprire parcheggi di lunga sosta con migliaia di auto a poche decine di metri da asili, elementari e medie è un vero atto di incoscienza e irresponsabilità, se scoppia un incendio bisognerà evacuare migliaia di bambini nel panico” aveva scritto Gonnelli.

La denuncia

Assistito dal legale Massimiliano Gabrielli, Gonnelli ha sporto denuncia alla procura di Civitavecchia.

“L’aggressione non è frutto di una deriva incontrollata di uno scambio con persone poco raccomandabili sui social ma è il tentativo di alcuni personaggi legati al business dei parcheggi di difendere interessi economici con metodi di stampo mafioso per zittire una voce libera e scomoda” ha affermato il legale.