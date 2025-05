Maxi multa a Catania al B&B a tema supereroe Spiderman, installazioni abusive e zero autorizzazioni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 4.500 euro la sanzione amministrativa inflitta al titolare di un b&b a Catania per aver trasformato un immobile in una struttura ricettiva abusiva a tema supereroe Spiderman. L’intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale nel quartiere Zia Lisa, a seguito di segnalazioni dei cittadini.

La scoperta della struttura abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il titolare del b&b aveva creato un ambiente interamente dedicato al supereroe Spiderman, con installazioni esterne non autorizzate, tra cui una sospesa in aria con cavi d’acciaio, che rappresentavano un pericolo per la circolazione stradale e i passanti.

Le sanzioni e le violazioni riscontrate

Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che il b&b, pur avendo 13 stanze, non era censito e mancava di tutte le autorizzazioni necessarie. La Polizia Locale ha contestato sanzioni per circa 4.500 euro per la mancanza della Scia amministrativa, del codice identificativo nazionale, l’occupazione abusiva del suolo pubblico e l’installazione di pubblicità luminosa non autorizzata.

Le segnalazioni dei cittadini e le conseguenze

Diversi cittadini avevano segnalato la presenza delle installazioni e delle luminarie prive di autorizzazione. La Polizia Locale ha segnalato le violazioni agli Uffici competenti per predisporre un provvedimento di rimozione delle installazioni. Se il titolare non ottempererà, verrà disposta la rimozione coatta.

