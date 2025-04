Maxi truffa a una 87enne, sottratti a Acquasanta Terme 10 mila euro in oro: così la donna è stata raggirata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due truffatori provenienti dalla Campania sono stati arrestati per truffa ad Acquasanta Terme, dopo aver ingannato un’anziana signora per oltre 10.000 euro. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri nella tarda mattinata del 1 Aprile.

La dinamica della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’anziana di 87 anni ha ricevuto una telefonata da un presunto avvocato che le ha comunicato che suo figlio era coinvolto in un incidente e rischiava l’arresto. Per evitare il peggio, le è stato chiesto di consegnare tutto l’oro che aveva in casa. Poco dopo, un giovane si è presentato alla sua porta per ritirare i monili.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Ascoli Piceno e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, già impegnati in un servizio di contrasto alle truffe agli anziani, hanno ricevuto una segnalazione tramite il sistema di videosorveglianza. Hanno intercettato il veicolo dei truffatori, un’utilitaria a noleggio, e dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato.

Arresto e conseguenze

A bordo del veicolo sono stati fermati due giovani, un 31enne e un 26enne, entrambi già noti per episodi simili. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di monili d’oro per un valore di oltre 10.000 euro e alcuni telefoni cellulari. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. I due sono stati arrestati per truffa pluriaggravata e condotti presso la Casa circondariale di Marino del Tronto, come disposto dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.

Prevenzione e sensibilizzazione

Il Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno continua a svolgere un’importante azione informativa per prevenire le truffe, organizzando incontri per sensibilizzare la popolazione, in particolare anziani e soggetti deboli, sulle tecniche utilizzate dai truffatori.

