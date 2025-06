Maxi truffa a Venezia a una concessionaria di auto, coinvolto un grosso distributore nazionale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e nove denunce il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine per smascherare una complessa truffa ai danni di una concessionaria di auto nella provincia di Venezia. L’indagine, avviata dopo la denuncia della concessionaria, ha portato alla luce un elaborato sistema di frode che ha coinvolto un grosso distributore nazionale. Gli investigatori hanno scoperto che i truffatori si erano spacciati per il distributore, utilizzando società di copertura per riciclare i proventi delle frodi.

Le indagini e la scoperta della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate quando la concessionaria ha segnalato un’anomala compravendita di auto di pregio, per un valore di circa 300mila euro. Gli investigatori hanno scoperto che i truffatori avevano creato un sistema di scatole cinesi, utilizzando numerose società fittizie per canalizzare il denaro verso conti correnti intestati a queste società e a banche nelle province di Roma e Frosinone, oltre a un istituto bancario a San Marino.

Collaborazione internazionale e arresti

Per gli accertamenti presso la banca estera, gli agenti della Postale hanno collaborato con la Gendarmeria sanmarinese. Le perquisizioni e le denunce sono state eseguite con il supporto dei poliziotti della Squadra mobile di Frosinone. L’uomo arrestato è stato trovato in possesso di documenti d’identità falsi, utilizzati per perpetrare la truffa.

Recupero del denaro

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare buona parte del denaro sottratto. Le indagini continuano per assicurare alla giustizia tutti i responsabili coinvolti in questa complessa rete di frode.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato o seguire gli aggiornamenti sui principali canali di informazione.

Fonte foto: IPA