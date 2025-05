Mediaset chiude The Couple di Ilary Blasi per ascolti flop, montepremi devoluto in beneficenza al Gaslini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il programma The Couple di Ilary Blasi è stato chiuso da Mediaset per gli ascolti troppo bassi e il montepremi, 1 milione di euro in totale, è stato devoluto in beneficenza all’istituto Giannina Gaslini di Genova, per la costruzione di un nuovo reparto.

Chiuso il programma di Ilary Blasi

Mediaset ha deciso improvvisamente di chiudere il programma The Couple, condotto da Ilary Blasi. Il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia non ha raggiunto gli ascolti sperati ed è stato scartato.

La durata del programma era in realtà già stata ridotta da 8 a 5 serate, a causa proprio degli ascolti. La finale avrebbe dovuto tenersi domenica 11 maggio, ma la rete ha deciso per la sospensione immediata.

Fonte foto: ANSA Entrata dell’ospedale Giannina Gaslini

La notizia è stata così improvvisa che la diretta su Mediaset Extra è stata interrotta mentre era ancora in onda. Con un comunicato stampa, la stessa Mediaset ha chiarito cosa succederà al montepremi.

Il montepremi di The Couple devoluto in beneficenza

Per decisione della rete e di Endemol Shine Italy, il montepremi da 1 milione di euro di The Couple andrà devoluto in beneficenza all’istituto Giannina Gaslini di Genova, uno dei più importanti ospedali pediatrici d’Italia.

Grazie a questa donazione, l’istituto costruirà un’intera nuova ala, che ospiterà un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale, per occuparsi dei piccoli pazienti che si trovano in condizioni gravi.

“Una chiusura diversa per The Couple, che lascia spazio a un gesto concreto e condiviso, nel segno dell’impegno sociale di Mediaset” recita il comunicato stampa della televisione privata.

I ringraziamenti dell’istituto Gaslini

L’istituto Gaslini ha accolto la donazione ringraziando Mediaset per la decisione di devolvere il montepremi di The Couple in beneficenza.

“Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà da parte di Mediaset, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra terapia intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali” scrive in una nota l’ospedale

Il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini Edoardo Garrone ha definito il gesto: “Un esempio concreto di come il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento possa farsi promotore di cambiamenti reali e duraturi nella vita delle persone, a partire dai più fragili: i bambini”.