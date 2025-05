Messaggio di Paola Cappa su Alberto Stasi "incastrato", l'ipotesi delle domande suggerite a Stefania

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è attesa per l’incidente probatorio ordinato dal giudice nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, per il confronto del dna di Andrea Sempio col materiale biologico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Ma a tenere banco è anche il ruolo delle gemelle Cappa, cugine della vittima, e il presunto messaggio di Paola Cappa su Alberto Stasi “incastrato“. Parole che farebbero riferimento al periodo delle indagini e alle domande suggerite dai carabinieri a Stefania Cappa nella speranza che Stasi si tradisse.

Messaggio di Paola Cappa su Alberto Stasi “incastrato”

Nelle ultime settimane è tornato d’attualità l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi. Al centro delle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco c’è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Nelle ultime ore si è tornati a parlare anche delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, che non risultano indagate.

Fonte foto: IPA Le gemelle Cappa ai funerali di Chiara Poggi con la famiglia e Alberto Stasi

In particolare di Paola, per un suo presunto vecchio messaggio WhatsApp inviato a un amico, riportato dal settimanale Giallo, in cui avrebbe detto “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi“.

Messaggi non agli atti dell’inchiesta

Questo e altri messaggi vocali in cui Paola Cappa parla del delitto di Garlasco sarebbero stati raccolti da un blogger e poi finiti a Le Iene.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, questi messaggi non sarebbero agli atti dell’inchiesta della procura di Pavia e non sarebbero mai stati ascoltati dagli inquirenti.

L’ipotesi delle domande suggerite a Stefania

Messaggi in cui si fa riferimento all’ipotesi che all’epoca qualcuno avrebbe voluto incastrare Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Non ci sarebbe però alcuna volontà maligna di qualcuno, il riferimento a Stasi “incastrato” sarebbe relativo alle indagini condotte sul delitto di Garlasco.

In particolare a un incontro tra Stasi e Stefania Cappa durante una pausa degli interrogatori, registrato dagli investigatori.

Incontro in cui la ragazza chiede alcune cose a Stasi, sui suoi movimenti e sulla posizione in cui era il corpo di Chiara Poggi quando è stato trovato.

Domande che sarebbero state “suggerite” dai carabinieri nella speranza che l’allora fidanzato della vittima si tradisse rispetto a quanto messo a verbale.

Le gemelle Cappa avrebbero quindi contribuito a “incastrare” Stasi aiutando gli inquirenti a raccogliere elementi a suo carico.