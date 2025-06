Messina, aggredisce un medico al volto per ottenere una prescrizione: arrestato 41enne al Policlinico

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Messina per lesioni personali nei confronti di un medico. L’aggressione è avvenuta il 9 giugno presso l’Ospedale Policlinico, dove l’uomo ha minacciato il medico per ottenere una prescrizione.

L’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio. Gli agenti della Polizia di Stato di Messina sono intervenuti presso l’Ospedale Policlinico a seguito di una segnalazione riguardante una persona in escandescenza. Il personale del Posto Fisso di Polizia, supportato dalle Volanti, è riuscito a fermare l’uomo, che si trovava in evidente stato di agitazione.

La dinamica dell’aggressione

Gli agenti, dopo aver ricostruito i fatti, hanno appurato che il quarantunenne aveva minacciato un dirigente medico in servizio presso un reparto dell’ospedale. L’uomo, mantenendo un atteggiamento aggressivo, ha colpito il medico al volto, causando lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’aggressione è avvenuta nel tentativo di ottenere una prescrizione medica.

Le conseguenze legali

Attesa la flagranza di reato, gli operatori delle Volanti e del Posto Fisso di Polizia hanno tratto in arresto il quarantunenne messinese. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’uomo è stato inoltre deferito per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Fase delle indagini

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. In ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza, fino a sentenza di condanna passata in giudicato, saranno svolti ulteriori accertamenti che dovessero rendersi necessari, anche nell’interesse dell’indagato.

