Messina, blitz a Camaro: 13 denunciati per furto di energia, 2 evasi e un arresto per cocaina in casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tredici denunciati per furto di energia elettrica e due per evasione il bilancio dei controlli intensificati dai Carabinieri a Messina. Il 9 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i servizi di controllo nel quartiere Camaro, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunce e arresti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, a seguito delle verifiche, tredici persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica e due per evasione dagli arresti domiciliari. Nell’ambito dell’attività antidroga, una persona è stata arrestata e un’altra denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, otto giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe.

Arresto per spaccio

In particolare, i militari hanno arrestato un 62enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso durante una perquisizione domiciliare mentre tentava di disfarsi di 12 grammi di cocaina. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 450 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato condotto in caserma e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Analisi delle sostanze

Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Fonte foto: IPA