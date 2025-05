Michele Morrone a Belve rivela la depressione e il coma etilico dopo la rottura con la ex: "E una mi drogava"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da Bitonto a Hollywood. Michele Morrone si racconta e ripercorre la sua vita e la sua carriera in una intervista a Belve, nella terza puntata del programma di Francesca Fagnani su Rai 2. L’attore rivela di aver passato “un momento di depressione profonda” dopo la fine della relazione con l’ex moglie, arrivando una volta quasi al coma etilico.

Michele Morrone a Belve

C’è anche Michele Morrone tra gli ospiti della terza puntata della nuova stagione di Belve, in onda questa sera, martedì 20 maggio, alle 21.20 su Rai 2.

Intervistato da Francesca Fagnani l’attore pugliese parla della sua vita privata e della sua carriera, del successo cercato e ottenuto fuori dall’Italia.

Fonte foto: IPA Michele Morrone intervistato a Belve

La depressione e il coma etilico

Nel corso dell’intervista, come si legge nelle anticipazioni, Michele Morrone parla di uno dei periodi più bui della sua vita, vissuto dopo la fine della relazione con l’ex moglie.

Un periodo segnato dalla depressione e dal consumo eccessivo di alcol, tanto da arrivare in una occasione a rischiare il coma etilico.

“In qualche modo – racconta – devi poter anestetizzare il dolore e io l’ho fatto con il metodo più economico, distruttivo, che mi ha portato a bere tantissimo”.

“Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo. Una, due, tutti i giorni”, rivela l’attore.

Il successo a Hollywood e la critica al cinema italiano

Sul grande successo ottenuto a Hollywood e arrivato con il film 365 giorni, l’attore racconta di esserne stato inizialmente travolto: “Il successo mi ha dato un cazzotto enorme”.

Morrone non lesina poi stoccate al sistema cinema italiano: “Non mi sono mai immaginato nel circoletto italiano“.

Secondo Morrone agli attori italiani manca l’umiltà delle star hollywoodiane, che “hanno gli Oscar mica i David”.

“A me del David di Donatello non me ne frega niente”, aggiunge l’attore.

Le pozioni d’amore

A Fagnani Morrone rivela anche di aver frequentato per oltre un anno una ragazza che a sua insaputa gli faceva bere delle “pozioni d’amore con fiori secchi”.

“Ci sono state delle situazioni – racconta – in cui per un lungo periodo non ragionavo più bene e mi sono accorto che mi dava delle cose a mia insaputa. Erano fiori secchi imbevuti” di qualcosa.