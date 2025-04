Milano, smantellata baby gang delle collanine: 9 arresti, 50 misure e oro riciclato in Romania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 9 arresti per associazione per delinquere il bilancio di un’operazione della Polizia a Milano. Sono stati eseguiti 50 provvedimenti restrittivi, con 41 persone accusate di rapina.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è concentrata su un gruppo di giovani, prevalentemente minorenni, specializzati in furti con strappo di oggetti in oro, in particolare collane. Le indagini, condotte attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare gli autori di 25 rapine.

Il ruolo della ricettazione

La ricettazione dei preziosi rubati avveniva in una casa popolare nel quartiere San Siro a Milano, occupata abusivamente da una famiglia di sette persone. Questa abitazione accoglieva i rapinatori a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Il riciclaggio in Romania

L’oro raccolto veniva poi periodicamente trasportato in Romania per essere riciclato. L’operazione ha messo in luce un sistema ben organizzato che coinvolgeva diverse persone e attraversava confini nazionali.

