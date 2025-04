Milano, spaccia droga lanciando cocaina dal balcone di casa: il video

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti e oltre 1 kg di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Milano. Venerdì, in via degli Etruschi, un cittadino marocchino di 49 anni e due italiani di 59 e 53 anni sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato uno stabile in via degli Etruschi come luogo di spaccio. Verso le 15.30, il 59enne è stato visto incontrarsi con un cittadino italiano di 38 anni, al quale ha ceduto della droga, lanciata dal 49enne dal balcone della sua abitazione, per 20 euro. Dopo aver fermato tutti e tre, gli agenti hanno effettuato perquisizioni personali e domiciliari, trovando nell’appartamento del cittadino marocchino sette dosi di cocaina, 40 euro e un bilancino di precisione. Il 49enne, sottoposto agli arresti domiciliari, e il 59enne sono stati arrestati per spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato denunciato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Ulteriori sviluppi

Ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte, a seguito di un’attività di indagine, hanno scoperto un altro appartamento in via degli Etruschi come luogo di detenzione di sostanze stupefacenti. Il 53enne viveva in una stanza di un appartamento di un suo amico, dove sono stati trovati 1,1 kg di eroina, 1,30 grammi di marijuana, una dose di cocaina, 5 grammi di hashish, due bilancini di precisione e 3420 euro in contanti. Milano.

