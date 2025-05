Minacce ed estorsioni in casa per mesi a Rovigo, 35enne arrestato per maltrattamenti contro i familiari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Squadra Mobile della Questura di Rovigo, eseguita su delega della locale Procura. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minaccia aggravata e continuata.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto il 9 maggio, quando la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Rovigo. L’uomo, residente nel capoluogo, è stato indagato per maltrattamenti in famiglia, reato per cui è stata richiesta e ottenuta la misura cautelare a seguito di denuncia da parte di un familiare.

Accuse e provvedimenti

L’indagato è accusato di aver commesso i reati di maltrattamenti, estorsione e minaccia aggravata e continuata ai danni di familiari, con recidiva, da luglio del 2024 fino a maggio 2025. Contestualmente, gli è stato notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Rovigo.

Presunzione di innocenza

La responsabilità penale dell’indagato sarà dimostrata solo a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato, in quanto vige la presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA