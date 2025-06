Morte di Annamaria Sartori a Rovereto, la Procura di Trento indaga il figlio: “Un atto dovuto”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il figlio di Annamaria Sartori, la donna di 86 anni trovata morta a Rovereto, è indagato per omicidio aggravato. La Procura di Trento ha precisato che si tratta di un atto dovuto per poter disporre l’autopsia sul corpo dell’anziana. La donna è stata trovata senza vita nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno nel suo appartamento di via Sticcotta, a Rovereto.

L’allarme lanciato da Annamaria Sartori

Poco prima di morire Annamaria Sartori aveva lanciato un allarme usando il dispositivo di telesoccorso che indossava. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 22:30.

Ad aprire la porta ai carabinieri era stata la figlia di Annamaria, che abita a Rovereto. Una volta entrati, i militari hanno trovato accanto a lei il figlio 60enne, in lacrime.

La tragedia è avvenuta a Rovereto

Il figlio trovato accanto alla madre a Rovereto

L’uomo aveva accusato un malore ed era stato poi ricoverato in un ospedale ad Arco, in provincia di Trento. I militari lo avevano immediatamente interrogato subito dopo essere entrati in casa. Ora il 60enne, come riportato da TrentoToday, è indagato per omicidio aggravato dal grado di parentela per la morte della mamma.

Come specificato dagli inquirenti, si è trattato di un atto dovuto per permettere al figlio dell’86enne di nominare un consulente di parte nel corso dell’autopsia, che è stata eseguita nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno.

Proprio grazie all’esame autoptico sarà possibile chiarire le cause del decesso di Annamaria Sartori e fare così chiarezza definitiva sulla vicenda.

Disposta l’autopsia dalla Procura di Trento

Da qui la decisione di disporre un esame autoptico sul corpo dell’anziana. In questo modo gli inquirenti contano di ricostruire con esattezza quanto accaduto nella tarda serata di sabato 14 giugno nell’appartamento di via Sticcotta a Rovereto.