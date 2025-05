Anziana uccisa in casa a Milano dall'ex vicino minorenne, la confessione e la chiamata della mamma

Una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata uccisa in casa dall’ex vicino minorenne. L’anziana è stata strangolata da un quindicenne nella sua casa in via Verro, nella periferia Sud di Milano. A quanto emerso, a chiamare il 112 è stata una donna sudamericana che si è descritta come la madre dell’aggressore.

L’omicidio dell’anziana a Milano

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e il 118. Secondo la prima ricostruzione, il quindicenne era andato a trovare la ex vicina di casa, amica di sua madre da anni.

Poi sarebbe scoppiata una lite, di cui restano ancora ignoti i motivi. A quel punto l’anziana è stata aggredita dal minore che l’avrebbe colpita anche con una lampada.

Fonte foto: IPA

Un’auto della polizia

La chiamata della madre del 15enne al 112

A chiedere aiuto al 112, poco prima delle 16, è stata la madre del minore, una donna di 44 anni.

“Mio figlio mi ha raccontato di aver ucciso una donna”, ha detto la 44enne alla polizia. L’allarme è scattato intorno alle 16.

Il ragazzo avrebbe detto alla madre di aver strangolato e poi tirato una lampada in testa all’82enne, ex vicina di casa, a cui la madre del giovane faceva da badante.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare.

Per anni madre e figlio avevano vissuto accanto all’anziana, da qualche tempo si erano trasferiti in uno stabile poco distante.

Chi è il 15enne

Il giovane, di origini domenicane, avrebbe avuto dei pregressi problemi psichiatrici.

Il 15enne avrebbe confessato il delitto. D’intesa con il pm dei Minorenni di turno, si valuta il fermo con l’accusa di omicidio.