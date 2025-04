Morto a 60 anni il giornalista Stefano Amadio, fondatore di Cinemaitaliano.info: era malato da tempo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

All’età di 60 anni, dopo una lunga malattia, è morto il giornalista Stefano Amadio, esperto conoscitore di cinema e fondatore (nonché direttore) di Cinemaitaliano.info, testata di riferimento per gli appassionati del settore. Cordoglio di amici e colleghi, che lo ricordano come “una persona dal profondo valore umano”. I funerali in programma a Roma.

Morto il giornalista Stefano Amadio

Stefano Amadio è scomparso nella serata di venerdì 11 aprile 2025, dopo una lunga malattia. Aveva compiuto 60 anni il 29 marzo.

Giornalista, regista e documentarista, è stato una figura di riferimento nel panorama cinematografico nostrano, fondando e dirigendo la testata online Cinemaitaliano.info, punto di riferimento per il cinema italiano indipendente.

Morto a 60 anni il giornalista e fondatore di Cinemaitaliano.info Stefano Amadio

L’annuncio della morte del giornalista è stato dato dai familiari su Facebook. I funerali si terranno domenica 13 aprile a Roma, in via del Forte Bravetta 271, a partire dalle ore 16. Come chiesto dai parenti: “Niente corone o fiori recisi, se possibile piante o alberelli da piantare. In alternativa una donazione alla FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA, che si è presa cura di lui in questo ultimo periodo.”​

La carriera di Amadio

Conosciuto per il suo approccio diretto e anticonvenzionale, Amadio ha saputo raccontare il cinema italiano con una penna asciutta ma empatica, capace di cogliere l’anima di un film o di un autore in poche righe.

Nel 2019, insieme a Silvia Saitta, ha lanciato il premio “Meno di Trenta”, dedicato ai giovani talenti under 30 del cinema italiano, creando un ponte concreto tra autori emergenti e pubblico.

Dal 2020 collaborava con la rivista Ciak, per la quale firmava articoli e interviste. Tra i progetti che aveva più a cuore c’era anche “Il Vento del Nord”, una rassegna ideata da Massimo Ciavarro e avviata nel 2008 a Lampedusa, isola sulla quale Amadio curava anche un laboratorio cinematografico con gli studenti delle superiori.

Il cordoglio dei colleghi

La notizia della scomparsa di Stefano Amadio ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del giornalismo di settore italiano. Colleghi e amici lo ricordano come una persona brillante, autoironica e dal profondo valore umano.

“Il suo approccio alla critica era diretto, sintetico ma mai banale, sempre attento alla scrittura e alla sostanza” dicono su Movieplayer, secondo i quali “il mondo del cinema italiano perde una delle sue voci più libere e sincere”.

Anche i colleghi di Ciak si uniscono al dolore per la scomparsa del giornalista, unendosi “al lutto della famiglia e al disorientamento delle centinaia e centinaia di amici di Stefano”.