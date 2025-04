Giornalista Rai Giuseppe Carrisi morto improvvisamente a 63 anni, era la voce del GR3: il ricordo dei colleghi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lutto improvviso al giornale radio della Rai: a 63 anni è improvvisate morto il giornalista Giuseppe Carrisi, conduttore e caposervizio dell’edizione dell’alba del GR3, che era stato anche scrittore e documentarista. L’annuncio dato in diretta tra la commozione dei colleghi, che lo hanno ricordato con affetto: “Ne sentiremo la mancanza”.

Lutto nel mondo dell’informazione e nella Rai: a 63 anni è morto il conduttore e caposervizio dell’edizione dell’alba del GR3, il giornalista Giuseppe Carrisi.

La notizia del decesso di Carrisi è stata data nel corso dell’edizione del GR di ieri – venerdì 11 aprile 2025 – condotta dai giornalisti Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà.

“Un triste lutto ha colpito il nostro giornale” hanno detto i conduttori – trattenendo a stento le lacrime per la commozione – per i quali Carrisi “era uno dei colleghi di maggiore esperienza, sensibilità e impegno”.

La carriera di Carrisi

Giuseppe Carrisi era principalmente noto come giornalista Rai, arrivato a capo dell’edizione dell’alba del GR3 dopo essere passato per GR Parlamento, per l’editing del GR2 e aver lavorato a lungo nella redazione Esteri.

Tra le sue passioni c’erano le tematiche legate ai Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli africani. Nella sua carriera ha realizzato anche diversi reportage da zone di guerra come Palestina, Liberia, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda.

Scrittore e documentarista, tra le sue opere c’è il libro “Kalami va alla guerra”, che tratta dei bambini impiegati nei conflitti armati, tema sul quale ha anche girato un docu-film presentato al Giffoni Film Festival, dal titolo “Kidogò, un bambino soldato”.

Il cordoglio dei colleghi

Commossi i colleghi, che hanno ricordato come Carrisi “alla carriera giornalistica aveva unito quella di documentarista e scrittore. Giuseppe era una persona riservata ma di grande umanità e cuore, padre attento e affettuoso di Alessandro e Leonardo. La redazione del Giornale Radio partecipa al dolore della moglie Simona”.

Anche l’UsigRai ha voluto ricordate il giornalista, un “grande appassionato dell’Africa” ma anche “un collega sempre attento e gentile del quale sentiremo la mancanza. Siamo vicini alla famiglia”.