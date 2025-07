Motta di Livenza, 23enne morto per fuggire dai carabinieri: auto spezzata in due nello schianto con gli alberi

Un 23enne è morto in un incidente stradale scappando da un posto di controllo. Il ragazzo ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, nel tentativo di fuggire all’alt dei carabinieri, probabilmente perché in possesso di stupefacenti. La vettura è andata distrutta nell’impatto contro due alberi.

La fuga di fronte ai controlli dei carabinieri

Stando alle prime informazioni, il ragazzo avrebbe accelerato per non fermarsi ai controlli dei carabinieri, impegnati in un presidio per le strade del Trevigiano, intorno alle 8 di martedì 15 luglio.

Da quanto riportato dalla stampa locale, i militari dell’Arma non si sarebbero lanciati all’inseguimento, ma è probabile che il ragazzo abbia cercato la fuga perché trasportava alcuni panetti di hashish, poi ritrovati sull’asfalto vicino ai rottami dell’auto. Come spiegato dal comando provinciale, i carabinieri avevano riconosciuto il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, e si erano limitati ad avvertire la centrale.

ANSA

I rilievi dei carabinieri sui rottami dell’auto distrutta nell’incidente a Motta di Livenza

L’incidente a Motta di Livenza

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima ha perso il controllo della vettura finendo contro i platani ai lati della strada, dopo essersi ribaltato più volte sull’asfalto.

Il violento schianto ha spezzato in due l’Alfa Romeo su cui viaggiava il 23enne, che non ha avuto scampo.

Insieme al personale sanitario del Suem 118, sul posto sono dovuti intervenire anche vigili del fuoco, impegnati per diverso tempo nel cercare di liberare il ragazzo dall’abitacolo.

Durante il trasporto in codice rosso all’ospedale di Oderzo, il 23enne è morto a cause delle ferite troppo gravi riportate nell’incidente.

L’incidente a Barcellona Pozzo di Gotto

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio, altri due ragazzi hanno perso la vita in un incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Le vittime, entrambi 17enni, si chiamavano Mattia Caruso e Simone Marzullo, sono morti travolti da un’auto mentre viaggiavano in scooter.