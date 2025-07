Nave Handala di Freedom Flotilla con aiuti per Gaza fermata dall'Idf, l'irruzione dell'esercito e le accuse

L’Idf, l’esercito israeliano, ha intercettato la nave Handala della Freedom Flotilla, che stava cercando di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari. A bordo dell’imbarcazione ci sarebbero anche due cittadini italiani. I partiti di opposizione hanno chiesto l’intervento del Governo per aiutarli.

Nella serata del 26 luglio l’esercito israeliano (Idf) ha intercettato la nave Handala dell’associazione umanitaria Freedom Flotilla. L’imbarcazione stava tentando di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari.

Gli attivisti a bordo hanno trasmesso sul canale YouTube dell’associazione le immagini dell’irruzione dei soldati, alla quale non hanno opposto resistenza. Subito dopo le trasmissioni si sono interrotte.

ANSA La partenza della Handala

A bordo della nave ci sarebbero stati anche due cittadini italiani, Antonio Mazzeo e Antonio La Piccirella, che sarebbero stati fermati insieme al resto dell’equipaggio dell’imbarcazione.

Quando è stato reso noto che a bordo della Handala ci fossero anche cittadini italiani, i parlamentari di opposizione hanno immediatamente iniziato a fare pressioni sul Governo perché ottenesse la loro liberazione.

La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha invece scritto sui social:

Ancora una volta Israele attacca la Freedom Flotilla per impedire che arrivi a Gaza con il suo carico di aiuti. A bordo anche italiani. Il governo si attivi subito per garantirne l’incolumità e faccia qualcosa, se ne trova il coraggio, per fermare l’orrore e il genocidio.