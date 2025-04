Nuovo disco dei Cani dopo 9 anni, Post Mortem arriva all'improvviso e senza promozione: chi è Niccolò Contessa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Inaspettatamente, come si conviene alle sorprese, I Cani, il progetto musicale del cantautore e produttore romano Niccolò Contessa avviato nel 2010, hanno pubblicato il loro quarto album in studio, intitolato “Post Mortem“. Questo nuovo disco arriva a nove anni di distanza dal precedente “Aurora” e senza alcuna promozione anticipata.

“Post Mortem”, il nuovo disco de I Cani

A sorpresa e senza alcun annuncio, “Post Mortem” è stato pubblicato il 10 aprile 2025, segnando il ritorno de I Cani dopo una pausa di nove anni dal loro ultimo album, “Aurora”.

L’album è stato realizzato da Niccolò Contessa, che ha curato la scrittura, la registrazione, l’esecuzione e il canto di tutti i brani presso il Pot Pot Studio.

Fonte foto: IPA Niccolò Contessa, fondatore e principale autore de I Cani, band che ha appena pubblicato un nuovo disco, “Post Portem”

La produzione è stata condivisa con Andrea Suriani, che si è occupato anche del mixaggio e del mastering. Il disco, composto da tredici tracce, è stato pubblicato da 42 Records e distribuito da Sony Music Entertainment. ​

Chi è Niccolò Contessa

Niccolò Contessa è il fondatore, l’autore e l’unico membro stabile del progetto musicale I Cani, con cui ha rivoluzionato la scena indie italiana dei primi anni 2010. Figura enigmatica e fuori dagli schemi, si è fatto notare fin dall’inizio per il suo approccio controcorrente: durante i primi concerti si esibiva con un sacchetto di carta in testa, scegliendo l’anonimato in un’epoca in cui l’immagine conta quanto (e spesso più) della musica.

Dopo tre album di successo tra il 2011 e il 2016, è sparito dalla scena, cancellando anche ogni traccia del progetto dai social, come la pagina Facebook ufficiale. Un silenzio durato nove anni, interrotto solo da collaborazioni con altri artisti.

Contessa ha infatti proseguito la sua attività come autore e produttore: ha collaborato con Calcutta, contribuendo alla scrittura e alla produzione del suo album “Mainstream”, ed è intervenuto in progetti con artisti come Franco126 e Baustelle.

Laureato in Matematica, Contessa ha anche partecipato a eventi pubblici legati alla comunicazione e alla musica, come il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, dove ha discusso con Calcutta del concetto di “hype”, sottolineando il paradosso di una popolarità costruita senza marketing aggressivo.

Il suo ritorno con “Post Mortem”, privo di qualsiasi annuncio o promozione, conferma la sua coerenza artistica: in un contesto dominato dall’autopromozione, ha scelto il silenzio – ed è finito comunque in tendenza.

La carriera della band

I Cani hanno esordito nel 2011 con “Il sorprendente album d’esordio de I Cani”, seguito da “Glamour” nel 2013 e “Aurora” nel 2016.

Il progetto ha contribuito significativamente alla scena indie pop italiana, e lo stile di Contessa ha influenzato molti musicisti della scena alternativa italiana.

Dopo l’uscita di “Aurora”, Niccolò Contessa si è dedicato a collaborazioni con altri musicisti e alla produzione di colonne sonore. Dopo aver pubblicato un EP in collaborazione con i Baustelle, intitolato “I Cani Baustelle”, l’uscita di “Post Mortem” segna un nuovo capitolo nella carriera de I Cani.