Omicidio in viale dei Picciotti a Palermo, uomo accoltellato in strada in un agguato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Palermo un uomo di 48 anni, di origini straniere, è morto dopo essere stato accoltellato almeno sei volte in viale dei Picciotti. La vittima dell’omicidio viveva per strada con alcuni cani in un terreno abbandonato vicino all’ex macello. La polizia indaga sul caso, dopo aver ha acquisito immagini di videosorveglianza.

Omicidio in viale dei Picciotti a Palermo

La vittima dell’aggressione, di cui è stata diffusa notizia nella serata di mercoledì 21 maggio, è un uomo di 48 anni, deceduto in seguito a numerose ferite da arma da taglio riportate durante l’episodio avvenuto in viale dei Picciotti, a Palermo, nella zona di Romagnolo.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20 l’uomo è stato colpito almeno sei volte tra torace e addome. L’allerta sarebbe partita da alcuni clochard presenti nella zona.

L’omicidio è avvenuto in viale dei Picciotti a Palermo, in zona Romagnolo

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La vittima, che era priva di documenti, è deceduta poco dopo.

L’arma del delitto non è stata rinvenuta sul luogo dell’aggressione, ma dai primi accertamenti sanitari sembrerebbe trattarsi di un coltello.

Chi è la vittima

Sull’omicidio indaga la Squadra mobile della Questura di Palermo, che sta cercando di fare luce sulla vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

La vittima, che viveva in condizioni di grave disagio in un’area abbandonata nei pressi dell’ex macello comunale, si rifugiava in una struttura fatiscente occupata da altri senzatetto. Si tratta presumibilmente di un soggetto straniero di circa 40 anni.

L’uomo condivideva il riparo con alcuni cani e, sembra, con una donna che era con lui al momento dell’aggressione: soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale in stato di forte shock.

Le indagini sul delitto

Gli agenti della polizia di Palermo, oltre ad acquisire i filmati delle numerose videocamere presenti nella zona, hanno avvisato il canile municipale per la presa in carico degli animali.

Le indagini sono in corso per ricostruire dinamica e movente del delitto, con la polizia che ha provveduto a prendere in esame le registrazioni video delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni del ritrovamento.