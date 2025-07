Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva rinviato a giudizio dopo un anno di carcere: processo a settembre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Louis Dassilva andrà a processo. È una delle novità dalle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini tra i locali garage della palazzina di via del Ciclamino 31. Il metalmeccanico 35enne, l’unico arrestato con l’accusa di essere l’esecutore materiale del delitto, è stato rinviato a giudizio dal giudice Raffaele Deflorio in conclusione dell’udienza preliminare. La prima udienza in Corte d’Assise si terrà alle 9:30 del 15 settembre. Dassilva è difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Quando andrà a processo Louis Dassilva

Si è conclusa nel primo pomeriggio di lunedì 14 luglio l’udienza preliminare tenuta dal giudice Raffaele Deflorio per l’omicidio di Pierina Paganelli. Al termine dell’udienza è stato deciso il rinvio a giudizio di Louis Dassilva, indagato per omicidio volontario aggravato.

Il giudice ha fissato l’udienza in Corte d’Assise per le 9:30 del 15 settembre 2025. La decisione è arrivata dopo il rinvio e l’aggiornamento dell’udienza preliminare per tre volte a seguito delle eccezioni preliminari contestate dalla difesa del metalmeccanico. Lo riporta Ansa.

Quasi due anni dopo il delitto, quindi, inizia il processo per la morte di Pierina Paganelli. Louis Dassilva è stato arrestato il 16 luglio 2024. Nel registro degli indagati è presente anche il nome di Manuela Bianchi, con l’ipotesi di reato di favoreggiamento. Bianchi era la nuora della vittima in quanto sposata con il figlio, Giuliano Saponi. La donna aveva anche una relazione extraconiugale con Dassilva, sposato invece con Valeria Bartolucci.

Louis Dassilva è difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Come scrive il Corriere della Sera il gup ha respinto le eccezioni manifestate dalla difesa e la decisione è stata presa circa 24 ore prima della scadenza dei termini per la carcerazione preventiva, oltre i quali l’indagato sarebbe dovuto ritornare in libertà.

L’omicidio di Pierina Paganelli, secondo la Procura

Come anticipato, secondo la Procura di Rimini rappresentata dal pm Daniele Paci e secondo la squadra mobile, il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli sarebbe stata uccisa da Louis Dassilva.

Il 35enne, dirimpettaio della vittima, avrebbe ucciso per difendere il suo matrimonio con Valeria Bartolucci dal momento che Pierina Paganelli avrebbe nutrito dei sospetti sulla relazione clandestina della nuora, Manuela Bianchi. Brevemente, Dassilva avrebbe ucciso la 78enne per metterla a tacere.

La ricostruzione

Il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli era appena rientrata da un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Alle 22:12 aveva parcheggiato la sua Fiat Panda all’interno del suo box auto. Subito dopo sarebbe stata raggiunta dall’assassino.

Il killer infierì su di lei con 29 coltellate per poi abbandonare il corpo nel vano che separa l’autorimessa dalla zona ascensori della palazzina. Il corpo, stando alle dichiarazioni, fu rinvenuto da Manuela Bianchi l’indomani mattina alle 8:30. Fu proprio lei a chiamare i soccorsi.

Il 16 luglio 2024 Louis Dassilva è stato arrestato. Il nome di Manuela Bianchi, infine, è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo la Procura avrebbe mentito sulla mattina del 4 ottobre, quando – come in seguito da lei riferito – avrebbe incontrato Louis Dassilva nel seminterrato e l’uomo le avrebbe detto che c’era un corpo a terra, consigliandole di andare a chiamare un vicino e abbracciarlo per non destare sospetti sulla loro relazione. Lo riporta il Corriere della Sera.