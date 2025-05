Panetti di droga nei contatori e munizioni in casa, sequestri e arresti nel quartiere Fondo Gesù a Crotone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di oltre 3 chilogrammi di sostanze il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Fondo Gesù a Crotone. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato voluto dal Questore Renato Panvino per contrastare il traffico di stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto numerosi agenti della Questura di Crotone ed è stata mirata a soggetti già noti per precedenti legati allo spaccio. Sono state effettuate 7 perquisizioni domiciliari nei confronti di persone ritenute coinvolte nelle dinamiche delle piazze di spaccio locali.

Arresti e sequestri

Durante l’operazione, C.S., nato nel 1973, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo era stato condannato a 8 anni di reclusione e al pagamento di 40.000 euro per diversi episodi di spaccio avvenuti nel 2017 a Crotone. Inoltre, sono stati rinvenuti oltre 3 chilogrammi di sostanza, suddivisa in panetti da 100 grammi, nascosti in vani contatori di edifici popolari. La Polizia Scientifica sta effettuando accertamenti per confermare la natura della sostanza.

Ulteriori scoperte

Nel corso delle perquisizioni, nell’abitazione di S.L., nato nel 1991, è stato trovato munizionamento di calibro 9×21. Munizioni dello stesso calibro sono state rinvenute anche in altri luoghi non riconducibili a una persona specifica. Inoltre, T.P., nato nel 1962, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente, essendo stato trovato in possesso di 13 grammi di eroina.

Contesto investigativo

L’operazione si inserisce in un quadro investigativo della Squadra Mobile volto a contrastare il traffico di stupefacenti e armi, seguendo le indicazioni del Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio. Le indagini mirano a contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani della movida crotonese e a fermare la vendita di armi clandestine tra i membri della criminalità organizzata.

Fonte foto: IPA