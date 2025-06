Parata del 2 giugno a Roma e Frecce Tricolori, a che ora inizia e il programma completo: dove vederla

La parata del 2 giugno ha avuto come preludio, alle ore 9:15, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro in memoria del Milite Ignoto, accompagnato dalle massime cariche istituzionali dello Stato, tra cui il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Camera e Senato, e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. A seguire, la tradizionale parata militare.

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica si sono aperte domenica 1 giugno con il tradizionale cambio della guardia a cavallo in Piazza del Quirinale, alle ore 15:00.

In forma solenne, il Reggimento Corazzieri, accompagnato dalla Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, ha eseguito la cerimonia alla presenza di numerosi cittadini e turisti.

Nel pomeriggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i Capi Missione accreditati in Italia, in occasione del concerto celebrativo, trasmesso in diretta su Rai Uno. Protagonista musicale della serata, l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta dal Maestro Riccardo Frizza, con un programma che ha incluso brani di Cimarosa, Rossini, Mozart e Mendelssohn.

A seguire, si è tenuto il consueto ricevimento serale nei Giardini del Quirinale, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, del Corpo diplomatico e della società civile. Alla preparazione dell’evento hanno partecipato gli studenti degli Istituti alberghieri di varie regioni italiane, che hanno curato accoglienza, servizio e cucina. In mattinata, gli stessi studenti sono stati ricevuti dal Capo dello Stato, che ha consegnato loro una targa commemorativa.

La parata del 2 giugno: dall’omaggio al Milite Ignoto alle Frecce Tricolori

Questa mattina, lunedì 2 giugno, alle ore 9:15, il Presidente Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria, in memoria del Milite Ignoto, accompagnato dalle massime cariche istituzionali dello Stato.

A seguire, il Presidente si è spostato in via di San Gregorio per ricevere la presentazione dei Reparti delle Forze Armate, quindi ha preso posto sulla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali per assistere alla tradizionale Parata Militare (dalle 10:00), il momento più solenne e simbolico della giornata. Al percorso sono invitate tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, Forze armate e corpi non armati, Protezione Civile, Croce Rossa, bande musicali, stendardi storici e fanterie.

Uno dei momenti più suggestivi della mattinata è il sorvolo delle Frecce Tricolori. Previsto un primo passaggio all’apertura e un secondo passaggio al termine della parata. I velivoli utilizzati, gli Aermacchi MB-339 PAN, sono pilotati da dieci istruttori militari altamente qualificati, otto dei quali impegnati in volo e due di riserva.

Dove seguire la parata del 2 giugno

Chi non avesse a disposizione un televisore per seguire la parata del 2 giugno su Rai 1, può collegarsi al sito difesa.it e sui canali social del Ministero della Difesa (Facebook e YouTube).

Apertura dei Giardini del Quirinale

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:30, i Giardini del Quirinale saranno aperti al pubblico, ma riservati esclusivamente alle fasce deboli della popolazione, invitate attraverso le Federazioni e Associazioni nazionali del Terzo Settore, con il coordinamento di Roma Capitale. L’apertura sarà animata da esibizioni musicali a cura della Banda Interforze, della Banda Rappresentativa Regionale ANBIMA APS Lazio, del Coro giovanile regionale dell’Emilia Romagna e del Coro Giovanile Toscano.

Come ogni anno, anche il Torrino del Palazzo del Quirinale sarà illuminato con il Tricolore, dalla sera dell’1 giugno fino a quella del 2, a sottolineare il valore simbolico dell’unità nazionale.

Musei e parchi archeologici gratis

In occasione della Festa della Repubblica, il Ministero della Cultura Alessandro Giuli ha esteso l’iniziativa della “Domenica al museo” anche a lunedì 2 giugno: i musei statali, i parchi archeologici e i luoghi della cultura sono aperti gratuitamente al pubblico per tutta la giornata, secondo i consueti orari. L’accesso avverrà su prenotazione dove normalmente previsto. Sul sito del Ministero è disponibile l’elenco completo dei siti aderenti, tra cui spiccano realtà di grande valore come il Colosseo, i Fori Imperiali, Galleria Borghese, Castel Sant’Angelo, Villa Adriana e molti altri.

Viabilità a Roma

Come ogni anno, il ricco programma di eventi ha comportato importanti modifiche alla viabilità cittadina. A partire dalle 5 del mattino, è stato vietato il transito veicolare nell’area compresa tra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, che per l’intera giornata resta completamente pedonalizzata. Chiusure e limitazioni interessano anche via del Corso, via del Teatro Marcello, via del Plebiscito, e l’area del Quirinale.

Sono 34 le linee bus coinvolte da deviazioni e limitazioni (tra cui 3, 8, 30, 40, 44, 51, 60, 75, 80, 85, 87, 118, 170, 714, 916F e molte altre). I capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello risultano temporaneamente soppressi. Le modifiche si protrarranno fino alle 14, con alcune eccezioni: le linee 51, 75, 85, 87 e 118 manterranno percorsi alternativi per l’intera giornata, in conseguenza della pedonalizzazione permanente di via dei Fori Imperiali.

La fermata della metro Colosseo (linea B) è chiusa sin dalle prime ore del mattino, per motivi di sicurezza, su disposizione della Questura di Roma.

Condizioni meteo

Le previsioni meteorologiche per la giornata del 2 giugno sono favorevoli. È atteso tempo stabile e soleggiato, con temperature massime fino a 29°C. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta gialla per la città di Roma, in riferimento a una possibile ondata di calore. Si raccomanda cautela, in particolare per le persone anziane e vulnerabili.