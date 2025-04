Parma, entra ubriaca in un bar e aggredisce un cliente: poi sputa e tira pugni anche agli agenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per ubriachezza molesta il bilancio di un intervento della Polizia di Stato. Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, una donna è stata fermata a Parma dopo aver aggredito un uomo e opposto resistenza agli agenti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto in Strada Garibaldi a Parma, dove un equipaggio di pattuglia è stato fermato da un uomo che chiedeva aiuto. L’uomo ha riferito di essere stato aggredito da una donna all’interno di un bar.

La dinamica dell’aggressione

La donna, già in stato alterato probabilmente a causa dell’assunzione di alcol, è entrata nel bar con toni minacciosi, offendendo una dipendente e cercando il contatto fisico. L’uomo intervenuto per evitare il contatto è stato colpito con un pugno in faccia.

Resistenza agli agenti

Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato di calmare la donna, che ha reagito in modo aggressivo spintonandoli e tentando di colpirne uno con un pugno, oltre a sputargli addosso.

Conclusione dell’intervento

Condotta in Questura, è stato accertato il suo stato di intossicazione etilica. La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta.

Fonte foto: IPA