Partite di Serie A di sabato rinviate per i funerali di Papa Francesco, le squadre e come cambia il calendario

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In occasione dei funerali di Papa Francesco, le partite di Serie A in programma sabato 26 aprile sono state rinviate. La notizia era nell’aria ed è stata confermata dal ministro Nello Musumeci. Il Consiglio dei ministri ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte del Papa. Il Coni ha invitato le federazioni a sospendere gli eventi sportivi in programma il 26 aprile.

Funerali Papa Francesco, rinviate le partite di Serie A

I tre anticipi del campionato di Serie A in programma sabato 26 aprile, quindi, verranno rimandate. Alle 10 di quel giorno, infatti, sono in programma i funerali di Papa Francesco, presso la basilica di San Pietro.

Le partite interessate dal rinvio sono: Como-Genoa (in programma sabato alle 15), Inter-Roma (alle 18) e Lazio-Parma (alle 20:45).

Fonte foto: ANSA

La partita di andata tra Roma e Inter

Papa Francesco, la nota del Coni per i funerali

Attraverso una nota ufficiale, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha invitato le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere tutti gli eventi sportivi in programma il 26 aprile.

Inoltre, lo stesso Malagò ha invitato a osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma durante la settimana. La Lega Serie A ha recepito l’invito del Coni ed è già al lavoro per trovare una data utile al recupero delle partite. A quanto pare, Inter-Roma si giocherà domenica, mentre la partita tra Lazio e Parma verrà recuperata lunedì.

In occasione dei funerali di Papa Francesco sono state rimandate anche due partite di Serie B (Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo) e l’ultima giornata del girone C della Serie C. Inoltre, la Lega calcio ha spostato anche tre partite del campionato Primavera: Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino.

Mercoledì 23 aprile i recuperi dei posticipi della 33esima di Serie A

Lunedì 21 aprile, giorno della morte di Papa Francesco, si sarebbero dovute giocare anche le ultime quattro partite della 33esima giornata del campionato di Serie A. In questo caso la Lega Serie A ha già fatto sapere data e orario dei recuperi.

I match verranno giocati mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Si tratta di Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese. Le squadre sono state costrette a rivedere i piani organizzativi a causa del calendario della Serie A stravolto a causa della scomparsa del Papa e, poi, per i funerali del Papa.

Per la Fiorentina, in particolare, sono state ore caotiche. Alla fine la squadra viola ha deciso di rimanere in Sardegna in attesa di giocare la partita in programma mercoledì 23 aprile alle 18,30 a Cagliari.