Patty Pravo torna a parlare della sua esperienza con la droga, "provate tutte tranne la cocaina"

A 77 anni, Patty Pravo continua a sorprendere. In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante veneziana ha ripercorso i momenti più intensi e anticonvenzionali della sua vita, soffermandosi su un tema che aveva già affrontato nel 2023 a Belve: la sua esperienza con le droghe. “Le ho provate tutte, tranne la cocaina”, racconta con la franchezza che da sempre la contraddistingue. Una dichiarazione che suona meno come una provocazione e più come un manifesto di trasparenza.

Patty Pravo torna a parlare di droga

Nel lungo racconto non c’è spazio per il pentimento. Né per le scelte di vita, né per l’assenza di figli. “Non è un rimpianto”, spiega, riferendosi alla maternità mancata.

Così come non lo è l’aver detto no alla chirurgia estetica invasiva: “Solo qualche iniezioncina, ma niente lifting. Non ho tempo di restare fasciata due mesi”.

ANSA

Patty Pravo sul palco con Carlo Conti nel 2024

Per Patty, la trasgressione non è mai stata fine a sé stessa, ma un modo per restare fedele a chi è davvero. “Mostrarsi per quello che si è davvero”, dice, è la vera essenza della libertà.

L’amore con il 35enne Simone Folco

Sorprende anche la sincerità con cui parla del suo compagno, Simone Folco, 35 anni, 43 in meno di lei. “Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo”.

Lo stilista, che cura i suoi costumi di scena, è entrato nella sua vita ormai 13 anni fa. È stata lei a volerlo incontrare dopo aver visto una sua creazione.

“Domani ti aspetto alle 16 da me”, gli disse. È nata così una relazione affettiva e artistica che sfida le convenzioni e racconta un altro modo di vivere l’amore.

“Ho provato tutto”

Tutto questo confluisce nel suo nuovo tour, dal titolo emblematico: Ho provato tutto, in scena anche al Garda Festival, che quest’anno ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Una tournée che celebra il coraggio delle scelte, la trasgressione come verità personale, l’arte come continua trasformazione.

Patty Pravo non ha mai voluto essere un modello, ma lo è diventata proprio per la sua incoerenza fiera e la sua ostinata sincerità.

Ancora oggi, la “ragazza triste” del Piper rimane una delle voci più libere e riconoscibili della musica italiana.