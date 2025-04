Persone derubate in pieno centro a Milano, scattano 5 arresti: come agivano i ladri e chi colpivano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 5 arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Milano, dove sono stati fermati per furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso alcuni cittadini stranieri. Gli arresti sono avvenuti in due distinti episodi nel centro della città.

Arresto in piazza Castello

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tre cittadini peruviani, due uomini di 39 e 24 anni e una donna di 23 anni, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Intorno alle 14.30, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese hanno notato il 39enne in piazza Castello angolo Foro Bonaparte. Dopo aver osservato con attenzione gli avventori di un locale, si è scambiato cenni d’intesa con i complici e ha sottratto una borsa, nascondendola sotto il proprio zaino. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato i tre e restituito la borsa alla coppia derubata.

Furto in corso Vittorio Emanuele

Nello stesso pomeriggio, altri due cittadini marocchini di 22 e 24 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per furto aggravato. Intorno alle 18.30, i poliziotti li hanno notati in corso Vittorio Emanuele mentre osservavano con fare sospetto le borse dei turisti. Dopo essersi diretti verso la metropolitana Duomo in direzione Sesto, hanno approfittato della folla per sottrarre un portadocumenti da una borsa a tracolla. Anche in questo caso, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, fermando i due e restituendo il maltolto.

