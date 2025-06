Perugia, baby ladri di 12 anni colti in flagranza: scavalcano la recinzione, razziano oro e medaglie

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati deferiti per furto in abitazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso a Perugia. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha allertato le forze dell’ordine sulla presenza di due giovani sospetti nei pressi di un’abitazione. Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti prontamente, riuscendo a intercettare i due minori nelle immediate vicinanze dell’abitazione segnalata.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due ragazzi, entrambi classe 2012, sono stati trovati in possesso di oggetti riconducibili al furto. In particolare, uno dei due aveva suonato insistentemente il campanello dell’abitazione per poi scavalcare la recinzione, mentre l’altro era rimasto di vedetta all’esterno. Gli agenti hanno recuperato denaro contante, un profumo, monili in oro, bigiotteria e numerose medaglie di partecipazione ad eventi sportivi.

La scoperta della refurtiva

La proprietaria dell’immobile, una volta rintracciata, ha riferito di aver trovato la propria abitazione a soqquadro. Ha formalmente riconosciuto gli oggetti recuperati come propri, confermando così il furto. Durante l’operazione, sono stati sequestrati anche due cacciavite utilizzati per commettere il reato. Inoltre, uno dei due ragazzi ha fornito false generalità agli agenti.

Conseguenze legali

I due minorenni sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e affidati al Pronto Intervento Sociale del Comune di Perugia. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare il furto e altri reati.

Fonte foto: IPA