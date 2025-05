Picchia la moglie a Bolzano e aggredisce i poliziotti durante la perquisizione: arrestato anche per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Bolzano per violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la moglie e opposto resistenza alla polizia. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, in seguito a una chiamata di emergenza al 112 da parte della vittima.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le pattuglie della Squadra “Volanti” sono giunte rapidamente sul posto, in Piazza Don Bosco. Dopo aver bussato insistentemente, sono state accolte da una giovane donna in lacrime che ha riferito di aver subito una violenta aggressione dal marito.

Scoperta di attività illecite

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e droghe, si è mostrato insofferente al controllo. Durante l’intervento, gli agenti hanno notato in camera da letto un bilancino di precisione e ritagli di cellophane, strumenti tipici per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Reazione violenta e arresto

Nel momento in cui è stata decisa una perquisizione domiciliare, l’uomo ha reagito con violenza, tentando di colpire un agente e di sottrargli l’arma di ordinanza. Una volta bloccato, la perquisizione personale ha portato al sequestro di ulteriori prove.

Conseguenze legali

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a maltrattamenti in famiglia. È stato trattenuto nelle Camere di Sicurezza della Questura di Bolzano in attesa del giudizio per direttissima.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto l’avvio delle procedure per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti dell’arrestato, sottolineando l’inaccettabilità delle aggressioni contro chi rappresenta lo Stato.

