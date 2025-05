Picchia un carabiniere con una catena e poi finge un malore, 19enne arrestato a Cadelbosco di Sopra

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Cadelbosco di Sopra per aggressione e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 4 maggio, quando un Vice Brigadiere, libero dal servizio, ha notato l’uomo presso un supermercato della città.

Intervento del Vice Brigadiere

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il Vice Brigadiere, pur essendo in abiti civili, ha deciso di avvicinare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via obbligatorio. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza di una bicicletta elettrica di valore, l’uomo ha reagito con violenza verbale, minacciando il carabiniere con una catena di ferro.

Colluttazione e arresto

Nonostante l’aggressione, il militare è riuscito a mantenere il controllo della situazione e a richiedere rinforzi. L’arrivo tempestivo di una pattuglia ha permesso di immobilizzare l’aggressore, non senza difficoltà. Condotto in caserma, l’uomo ha continuato con atteggiamenti aggressivi e ha simulato un malore per poi riprendere con nuovi insulti e minacce.

Conseguenze legali

Per questi motivi, il giovane è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre alla violazione del foglio di via. Attualmente, è a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli accertamenti proseguiranno per ulteriori approfondimenti investigativi.

Il coraggio del carabiniere

L’intervento coraggioso del carabiniere, che ha affrontato con sangue freddo una situazione pericolosa, ha evitato conseguenze più gravi per sé e per i cittadini presenti. Fondamentale è stata anche la prontezza dei colleghi intervenuti in supporto.

Fonte foto: IPA