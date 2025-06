Pierina Paganelli e l'audio inedito sul risveglio del figlio Giuliano: "Giorno più bello della mia vita"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Pierina Paganelli aveva 78 anni quando, il 3 ottobre 2023 fu uccisa nel condominio in cui viveva a Rimini. Cinque mesi prima, il figlio Giuliano era stato vittima di un incidente stradale, mentre si recava al lavoro in bici. In coma per mesi, l’uomo si risvegliò poco prima del delitto di cui la mamma sarebbe stata vittima. Ed è stato diffuso l’audio in cui Pierina racconta l’emozione di tornare a veder sorridere il figlio.

L’audio inedito di Pierina Paganelli

A Pomeriggio Cinque è stato diffuso un audio inedito registrato da Pierina Paganelli pochi mesi prima di essere uccisa.

La donna racconta di essere stata a trovare il figlio ricoverato in ospedale, da molte settimane in coma dopo essere stato travolto da un mezzo mentre era in bici.

“Oggi per la prima volta Giuliano ha avuto un contatto con me” racconta emozionata la 78enne.

“Gli ho detto: ‘Stringimi la mano se mi senti’. – prosegue il racconto – Mi ha stretto la mano, è stata un’emozione”.

Per Pierina Paganelli, quello fu “il giorno più bello della sua vita”. Quello in cui tornò a vedere il figlio sorridere, dopo aver temuto di averlo perso per sempre.

I dubbi sull’incidente del figlio Giuliano

Giuliano Saponi è uno dei tre figli di Pierina Paganelli, marito di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante del presunto colpevole Louis Dassilva.

La mattina del 7 maggio 2023, mentre si recava al lavoro in bici, Saponi fu investito in via Coriano, a poche centinaia di metri da casa.

A seguito dell’incidente, l’uomo restò in coma per lungo tempo, per poi riprendersi a seguito di una lunga riabilitazione.

Fonte foto: ANSA Pierina Paganelli con i figli Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi

Inizialmente, il caso fu archiviato e si pensò che Saponi fosse stato travolto da un pirata della strada, probabilmente alla guida di un mezzo agricolo.

Nel corso dell’interrogatorio riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, però, la moglie ha ipotizzato che Dassilva potesse essere coinvolto nell’incidente.

Secondo i legali dei figli di Paganelli, oppostisi all’archiviazione, vi sono numerosi elementi che non tornano.

A cominciare dall’ubicazione di Dassilva e della moglie Valeria Bartolucci nel giorno dell’incidente.

Bartolucci aveva affermato di trovarsi fuori città con il marito quella mattina, ma le loro celle telefoniche furono in seguito identificate proprio in via del Ciclamino.

Le ultime svolte sull’omicidio

Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli stanno analizzando alcuni file audio registrati da una telecamera all’interno del box del condominio di via Ciclamino.

Nelle registrazioni si sentirebbero le urla della vittima, una voce maschile – compatibile con quella dell’unico indagato per omicidio Louis Dassilva – e una femminile simile a quella dell’indagata per favoreggiamento Manuela Bianchi.

Nel frattempo, gli inquirenti rivelano che non è possibile stabilire il colore della pelle della figura ripresa dalle telecamere di sicurezza.

Anche l’altezza non sarebbe compatibile con quella di Dassilva, ma con uno degli altri abitanti del palazzo.