Pietre di cocaina nascoste nel giardino di casa, arrestato 59enne a Catania: cani poliziotto in azione

Un pregiudicato di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di droga ai fini di spaccio, grazie all’infallibile fiuto dei cani poliziotto Ares, Maui ed Orso. L’operazione si è svolta nel quartiere San Leone, dove l’uomo ha tentato di nascondere la droga nella sua abitazione.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi. I cani poliziotto antidroga ed antiesplosivo hanno guidato gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili verso l’abitazione del sospettato, segnalando la possibile presenza di stupefacenti.

Il ritrovamento della droga

Dopo aver bussato insistentemente alla porta, gli agenti sono stati accolti dal proprietario solo dopo diversi minuti. Probabilmente, l’uomo ha cercato di guadagnare tempo per occultare la droga, ma i cani Maui ed Ares hanno individuato il punto esatto nel giardino dove era nascosta. Sotto un masso, i poliziotti hanno trovato delle pietre di cocaina avvolte nel cellophane, sufficienti per ricavare circa 200 dosi per un valore di circa 4.000 euro.

Ulteriori scoperte

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di hashish nascoste in un pacchetto di sigarette in cucina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un sofisticato impianto di videosorveglianza. Il cane Orso ha fiutato la probabile presenza di un’arma, ma la perquisizione non ha portato a ulteriori scoperte.

Arresti domiciliari

Su disposizione del Pm di turno, il 59enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Per ulteriori dettagli sull’operazione, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA