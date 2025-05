Principe Harry perde il ricorso in tribunale sulla scorta, ipotesi rinconciliazione con la famiglia reale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il principe Harry ha perso l’appello per riottenere la scorta nel Regno Unito. Harry si è detto “devastato”, temendo per la sicurezza della sua famiglia e vedendo di fatto difficile il ritorno nel suo Paese. Con l’occasione, ha espresso il desiderio di essere reintegrato nella Royal Family, ma re Carlo non gli rivolgerebbe più la parola.

Scorta negata al principe Harry

Sconfitta incassata in tribunale dal principe Harry, dopo che la Corte d’Appello di Londra ha respinto il suo ricorso per riottenere la protezione personale nel Regno Unito.

La sentenza ha riconosciuto che, sebbene le argomentazioni presentate dal Duca fossero “toccanti”, non esistono basi legali sufficienti per ribaltare la precedente decisione del Ravec.

Fonte foto: IPA

Il principe Harry senza scorta teme per la sicurezza della sua famiglia

Subito dopo la sentenza, il Duca ha espresso profondo rammarico, dichiarando che non si sente più in grado di garantire un ritorno sicuro nel Regno Unito per sé e la sua famiglia.

La sentenza precedente

Il Ravec – organismo che unisce membri della casa reale, del Ministero degli Interni e della Metropolitan Police – aveva stabilito, in seguito alla fuoriuscita di Harry e Meghan dalla Royal Family, che essi non avrebbero più avuto accesso alla protezione riservata ai membri attivi della monarchia.

In un’intervista alla BBC, il principe ha manifestato il desiderio di riconciliarsi con la famiglia reale, ammettendo di sentirsi profondamente deluso da questa vicenda giudiziaria.

Harry fa dietrofront

“Non c’è motivo ora di continuare a combatterci ancora, la vita è troppo preziosa” ha sostenuto il principe, che assicura di aver perdonato i membri della famiglia con cui ci sono stati “tanti disaccordi”.

Dall’altro lato, però, non ci sarebbe la stessa flessibilità, a causa della pubblicazione del suo libro, “Spare”. Il re, a suo dire, non gli rivolgerebbe la parola “per via di questa questione della sicurezza. Non so quanto tempo rimane da vivere a mio padre”.

La questione della scorta

Il principe Harry è tornato di recente a Londra per comparire di persona davanti alle Royal Courts of Justice, determinato a sostenere la propria causa in aula e a ottenere la restituzione della protezione ufficiale nel Regno Unito.

Dopo che nel febbraio 2024 l’Alta Corte aveva giudicato legittima la decisione del Ravec, il Duca aveva scelto di ricorrere in appello, sostenendo di non volere privilegi, ma solo equità e trasparenza nell’applicazione delle regole.

Tuttavia, anche i giudici della Corte d’Appello hanno respinto la sua istanza, confermando che, non essendo più membro attivo della famiglia reale, non ha più diritto alla protezione garantita.