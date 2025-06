Professore non si presenta alla Maturità 2025 a Pesaro, trovato morto in casa dopo l'allarme dei colleghi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dramma alla Maturità 2025. Un professore è stato trovato morto in casa, a Pesaro: Dario Falcone avrebbe dovuto essere presente agli esami. Proprio la sua assenza ingiustificata ha fatto scattare l’allarme tra i suoi colleghi che hanno avvisato le forze dell’ordine. È stato trovato senza vita nel suo letto. Potrebbe essersi trattata di una morte per cause naturali, scaturita da problemi cardiaci.

Dramma alla Maturità 2025

Tragedia nel secondo giorno della Maturità 2025. Un professore infatti non si è presentato agli esami all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro e, dopo l’irruzione nella sua abitazione della polizia, è stato rinvenuto senza vita, disteso sul suo letto.

L’assenza del docente aveva fatto insospettire colleghi e dirigenti scolastici, un sospetto che poi si è rivelato fondato.

Fonte foto: IPA Studenti all’ingresso di un liceo di Milano

Professore morto prima degli esami

Viveva nella zona marittima di Pesaro, in via Picciola, Dario Falcone, il professore trovato morto nella mattinata del 19 giugno. L’uomo era di Pescara ma da tempo era domiciliato a Pesaro, come riporta Il Resto del Carlino. Insegnava sala e vendita, era sposato e aveva due figli.

Quando l’hanno trovato, i soccorritori del 118 hanno provato a salvarlo ma per lui non c’era più niente da fare e ne hanno constatato il decesso. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe morto per cause naturali, per problemi cardiaci. Sono comunque scattate subito le indagini, portate avanti dalla Polizia Scientifica. Ulteriori accertamenti verranno messi a punto nelle prossime ore per chiarire le cause e la dinamica della morte dello stimato professore e non è da escludere l’ipotesi che venga disposta l’autopsia.

Secondo un’ulteriore ricostruzione, di LaPresse, l’uomo, un 62enne, sarebbe un docente di Pescara, domiciliato a Pesaro. Qui avrebbe preso in affitto una casa con due colleghi utile per raggiungere l’istituto superiore Santa Marta-Branca.

Il caso analogo in Veneto

Si tratta di ore davvero tragiche per alcuni tragici eventi collegati alla Maturità 2025, quello che rappresenta un tradizionale e fondamentale step nella vita di tanti studenti italiani. Oltre al caso del professore trovato morto a Pesaro infatti ne è stato registrato un altro, del tutto simile, in Veneto.

Qui, all’Istituto superiore “Antonio Scarpa” di Motta di Livenza e Oderzo, è choc per l’improvvisa scomparsa del professor Alessandro Raggiotto, 49 anni, docente di Filosofia e Storia. Anch’egli era impegnato in questi giorni come commissario esterno dell’Esame di Stato nelle classi delle Scienze Applicate al Liceo “Guglielmo Marconi” di Conegliano.

L’uomo, un apprezzato e rispettato professore, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di San Vito al Tagliamento nel pomeriggio del 18 giugno. Anche la sua morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.