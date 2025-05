Prova a fare irruzione a casa dell'ex compagna 23enne a Pescara, arrestato per atti persecutori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Pescara per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto nella serata di pochi giorni fa, quando l’uomo ha tentato di introdursi nell’abitazione della donna, situata in zona Rancitelli, mettendo a rischio la sua sicurezza.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Volante sono intervenuti prontamente dopo che la vittima, una 23enne pescarese, ha contattato la Sala Operativa della Questura. L’uomo, con il quale la donna aveva interrotto la relazione, ha cercato più volte di entrare nell’abitazione dove la donna vive con i suoi figli minori.

Arresto e accertamenti

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare l’uomo all’ingresso dello stabile mentre tentava di allontanarsi. Dopo aver ricostruito gli eventi, l’ex compagno è stato condotto in Questura. Qui, terminati gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per atti persecutori nei confronti della donna.

Misure cautelari

Le verifiche effettuate hanno fatto emergere pregresse condotte vessatorie poste in essere dall’uomo nei confronti della vittima. Dopo l’udienza di convalida, il 37enne è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Maggiori dettagli sulla vicenda sono disponibili su Pescara.

