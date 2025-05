Pusher arrestato a Barletta, quanti chili di marijuana aveva con sé e quanti ne sono stati trovati in casa sua

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Barletta è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta durante un controllo della Polizia di Stato, che ha intensificato le attività di contrasto allo spaccio nella sesta provincia pugliese.

Arresto in flagranza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile della Questura BAT hanno colto in flagranza di reato un ventiquattrenne nei pressi della sua abitazione. Il giovane è stato sorpreso con una busta contenente circa 2 chili di marijuana.

Inseguimento e perquisizione

Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato la fuga, ma è stato catturato dopo un inseguimento a piedi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 2,2 chili di marijuana.

Convalida dell’arresto

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato in flagranza. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Bilancio delle operazioni

Da inizio anno, nel comune di Barletta, la Polizia di Stato ha effettuato 14 arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 11 kg di marijuana, 700 gr. di hashish, 500 gr. di cocaina e due pistole illegittimamente detenute. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città: Barletta.

Presunzione di innocenza

Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.

Fonte foto: IPA