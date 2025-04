Rapina a mano armata in un centro massaggi a Bologna, titolare e dipendente legate: arrestati 3 cinesi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre misure cautelari in carcere il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di altrettanti individui di origine cinese e accusati di rapina a mano armata in un centro massaggi. Gli arresti sono stati eseguiti nelle città di Bologna e Firenze, in seguito a un’ordinanza del gip del Tribunale di Bologna.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 18 dicembre 2024, le Volanti della Questura di Bologna sono intervenute in via Zaccherini, dove era stata consumata una rapina. Tre individui, parzialmente travisati, si sono introdotti in un centro massaggi fingendosi clienti e, sotto la minaccia di una pistola, hanno costretto la titolare e una dipendente a consegnare il fondo cassa e alcune borse. Le due donne sono state poi legate per facilitare la fuga dei malviventi.

Indagini e arresti

Le indagini della Squadra Mobile di Bologna si sono concentrate sulla criminalità di matrice cinese. L’attività investigativa ha permesso di raccogliere indizi gravi e concordanti contro tre cittadini cinesi, già noti per un precedente di estorsione. Due di loro sono stati individuati a Bologna, mentre il terzo è stato rintracciato a Firenze. Questa mattina, i tre sono stati condotti in carcere.

Fase delle indagini

Si sottolinea che le indagini sono ancora in corso e che vige la presunzione di non colpevolezza per le persone coinvolte.

Fonte foto: IPA