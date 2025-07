Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei minori sottoposti a DASPO urbano il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha fatto seguito a una rapina e atti di violenza privata avvenuti il 23 giugno scorso nei pressi di un parco cittadino. Le misure sono state emesse dal Questore Cesare Capocasa, dopo accurate indagini che hanno portato anche al deferimento dei giovani coinvolti per lesioni. L’intervento è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori episodi di criminalità tra i minori nella zona.

Le indagini e la decisione del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da un grave episodio avvenuto il 23 giugno, quando un gruppo di sei minori ha aggredito alcuni coetanei nei pressi di un parco cittadino. I giovani, dopo averli minacciati, li hanno costretti a inginocchiarsi e li hanno derubati. L’azione, caratterizzata da particolare violenza, ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine approfondita attraverso la Squadra Mobile della Ancona.

Precedenti e misure di prevenzione

Durante l’istruttoria, è emerso che alcuni tra i sei minori avevano già precedenti nonostante la giovane età. In particolare, uno di loro risultava già destinatario di due misure di prevenzione per un episodio simile avvenuto nel centro cittadino, sempre ai danni di altri minori. Questo giovane era già noto agli uffici di via Gervasoni per aver commesso una rapina ai danni di un coetaneo qualche mese prima. In seguito a quell’episodio, il Questore aveva già disposto un DASPO urbano per tutta la zona centrale, misura tuttora in vigore.

I nuovi DASPO urbani: cosa prevedono

I DASPO urbani emessi ieri dal Questore impediranno, fino al 2026, ai sei giovani coinvolti di accedere e sostare all’interno e nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici situati nella zona circostante il parco dove si è consumata la vicenda. Questa misura di prevenzione mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire il ripetersi di episodi simili, soprattutto tra i più giovani.

Le conseguenze della violazione delle misure

L’eventuale violazione del DASPO urbano costituisce una fattispecie autonoma di reato, punita dalla legge con la reclusione. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza del rispetto di tali provvedimenti, che rappresentano uno strumento fondamentale per il mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione della criminalità minorile.

L’incontro con le vittime e il sostegno della Polizia

Il Questore Cesare Capocasa ha incontrato personalmente, presso gli uffici di via Gervasoni, la madre e i tre minori vittime dell’aggressione, esprimendo la vicinanza concreta e il sostegno della Polizia di Stato. L’incontro ha avuto lo scopo di rassicurare le vittime e le loro famiglie, ribadendo l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei più giovani e nella prevenzione di episodi di violenza e rapina.

Il contesto: la sicurezza dei minori in città

Negli ultimi mesi, la questione della sicurezza dei minori nei luoghi pubblici è diventata centrale nel dibattito cittadino. Episodi di aggressione, rapina e violenza privata hanno sollevato preoccupazione tra le famiglie e le istituzioni. Le misure adottate dalla Questura di Ancona rappresentano una risposta concreta a queste problematiche, con l’obiettivo di prevenire la formazione di gruppi dediti a comportamenti devianti e di garantire la serenità dei cittadini.

Il ruolo della prevenzione e la collaborazione con le famiglie

La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie per contrastare il fenomeno della criminalità minorile. Il coinvolgimento dei genitori e il dialogo con i giovani sono considerati strumenti fondamentali per individuare tempestivamente situazioni di disagio e intervenire prima che si trasformino in comportamenti illeciti.

Le reazioni della comunità

L’adozione dei DASPO urbani ha suscitato reazioni diverse all’interno della comunità cittadina. Da un lato, molti residenti hanno espresso apprezzamento per la tempestività e la fermezza delle forze dell’ordine, ritenendo le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica. Dall’altro, alcuni osservatori hanno sottolineato la necessità di affiancare alle sanzioni strumenti di recupero e reinserimento sociale per i minori coinvolti, al fine di offrire loro una seconda possibilità e prevenire la recidiva.

Il futuro dei minori coinvolti

I sei minori destinatari delle misure di prevenzione dovranno rispettare il divieto di accesso e stazionamento nelle aree indicate fino al 2026. Nel frattempo, le autorità competenti valuteranno eventuali percorsi di recupero e sostegno psicologico, in collaborazione con i servizi sociali e le famiglie. L’obiettivo è quello di favorire un percorso di responsabilizzazione e reinserimento, evitando che episodi simili possano ripetersi in futuro.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Questura di Ancona rappresenta un esempio di come la prevenzione e la tempestività delle istituzioni possano contribuire a contrastare il fenomeno della criminalità minorile. Le misure adottate, seppur severe, mirano a tutelare la sicurezza dei cittadini e a offrire ai giovani coinvolti l’opportunità di riflettere sulle proprie azioni e di intraprendere un percorso di cambiamento.

IPA