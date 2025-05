Reggio Calabria, espulsi 11 stranieri irregolari: su quali voli sono stati imbarcati e verso quali Stati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 provvedimenti di espulsione eseguiti il bilancio delle operazioni dell’Ufficio Immigrazione a Reggio Calabria. Gli individui, irregolarmente presenti sul territorio, sono stati rimpatriati a seguito di decreti emessi dal Prefetto e dal Questore.

Dettagli delle operazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le operazioni di rimpatrio hanno coinvolto 11 cittadini stranieri, tra cui 10 uomini e 1 donna, di età compresa tra i 26 e i 48 anni. Le nazionalità coinvolte includono 6 georgiani, 3 marocchini, 1 turco e 1 argentino. Tutti sono stati accompagnati coattivamente agli aeroporti di Roma e, in un caso, a Napoli, per essere imbarcati su voli verso i loro paesi d’origine. A ciascuno è stato imposto un divieto di reingresso in Italia e nell’Area Schengen per 3 anni.

Ulteriori espulsioni e partenze volontarie

Oltre ai rimpatri coattivi, 2 cittadini stranieri, un 40enne del Madagascar e una 35enne del Venezuela, hanno lasciato il territorio italiano volontariamente, in ottemperanza a un Decreto di Espulsione. Inoltre, un cittadino pakistano di 25 anni e un cittadino indiano di 58 anni hanno rispettato l’ordine di lasciare il paese entro 7 giorni.

Attività dell’Ufficio Immigrazione

L’Ufficio Immigrazione ha anche gestito un elevato numero di pratiche relative ai permessi di soggiorno, con 3092 permessi lavorati e 2892 già consegnati. Inoltre, sono state formalizzate 270 richieste di asilo, inviate alla commissione territoriale di Crotone per la valutazione.

