Reunion degli Oasis oggi venerdì 4 luglio in concerto a Cardiff, i vip delusi dopo la caccia al biglietto

Il 4 luglio 2025 è arrivato: l’attesissima reunion degli Oasis prende il via con il primo concerto a Cardiff, in Inghilterra. A 16 anni dall’ultima esibizione sul palco del festival Rock En Seine a Parigi, i fratelli più litigiosi del mondo della musica (ma che ne hanno fatto anche la storia) sono pronti a far cantare e ballare i milioni di fan. Tanti però gli aspiranti spettatori rimasti senza biglietto, tra i quali anche molti personaggi del spettacolo italiani.

La reunion degli Oasis a Cardiff

Il primo concerto che dà il via al tour degli Oasis si tiene al Principality Stadium di Cardiff, dove sabato 5 luglio ci sarà anche il bis.

Le porte dello stadio si aprono alle 17, ma i Gallagher sono previsti alle 20.15. A intrattenere il pubblico ci pensa prima la band di Liverpool Cast, e poi Richard Ashcroft, frontman dei “The Verve”.

ANSA

Un murales dedicato agli Oasis a Manchester

Secondo gli esperti intervistati dai media britannici, la reunion (tutta sold out) potrebbe fruttare al duo almeno 400 milioni di sterline.

Le star italiane rimaste senza biglietto

L’evento segna una giornata storica per il mondo della musica, a cui avrebbero voluto prendere parte in tanti. Eppure i biglietti si sono volatilizzati in pochissimo tempo lasciando a bocca asciutta anche i vip italiani.

Da Cesare Cremonini a Luca Argentero, da Zerocalcare ad Alessandro Cattelan fino a Michela Giraud, nessuno è riuscito ad accapparrarsi il ticket.

A La Repubblica Michela Giraud ha confessato che la sua caccia ai biglietti online “è finita malissimo. Ero in Puglia pronta dalle 8 del mattino. Ho costretto le persone in vacanza con me a fare un account inglese su Ticketmaster e a portarmi in spiaggia col pc. Niente di fatto“.

“Per quelli della mia età – ha spiegato l’attrice – rappresentano tutto. Una identificazione totale degli anni 90/2000: i capelli, gli scazzi, le sorelle Appleton, lo stile british, l’essere uniti in un culto che andava oltre le canzoni, tutto rappresentava una aderenza a uno stile di vita che avevamo abbracciato tutti anche senza dircelo. C’era un mio compagno di scuola, che si vestì da cosplayer di Liam Gallagher, le ragazze gli morivano dietro”.

Le altre date del tour e l’ultimo concerto

Il tour della reunion degli Oasis proseguirà l’11, il 12, il 19 e il 20 luglio al Manchester Heaton Park. A seguire altre quattro date (25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto) al Wembley Stadium di Londra, l’8 e il 9 agosto allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo e tappa finale a Dublino, il 16 e il 17 agosto, al Croke Park.

I Gallagher non si esibiscono insieme dall’agosto 2009 a Parigi, dopo l’ennesima litigata, quella volta decisiva, quando Liam ha preso la chitarra del fratello impugnandola come un’ascia. Lo spettacolo è stato annullato e così anche il resto del tour.

“Con un po’ di tristezza e grande sollievo vi annuncio che stasera ho lasciato gli Oasis. La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma sappiate che non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più”, erano state le prime parole di Noel dopo la separazione.