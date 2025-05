Revisione Pnrr e nuovo bonus su rotamazione auto fino a 11mila euro, chi può ottenere gli incentivi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Grazie alla revisione del Pnrr, il Governo ha potuto dirottare alcuni fondi destinati alle colonnine elettriche verso un nuovo bonus per l’acquisto di auto elettriche a fronte della rottamazione di un’auto inquinante, a benzina o diesel: l’importo può arrivare fino a 11mila euro.

Il nuovo bonus rottamazione

Secondo una bozza di decreto, il Governo avrebbe destinato quasi 600 milioni di euro del Pnrr, originariamente stanziati per l’installazione di colonnine elettriche ma mai utilizzati, a un nuovo bonus per l’acquisto di auto elettriche.

Lo riporta il Corriere della Sera, che specifica che i finanziamenti avrebbero dovuto permettere l’installazione di 20.500 centraline, ma che il mercato non ha richiesto abbastanza stazioni di ricarica per giustificare l’investimento.

Di conseguenza, nell’ambito della revisione del Pnrr, l’Unione europea ha dato il consenso al Governo per reindirizzare i fondi a uno scopo simile, quindi a un incentivo acquisto di auto elettriche.

Chi potrà accedere al bonus rottamazione

L’obiettivo è quello di sostituire 39mila veicoli inquinanti. Avranno accesso al bonus tutte le persone che rottameranno un’auto inquinante fino al 30 giugno 2026, ma avrà precedenza chi abita in zone con un alto inquinamento atmosferico.

Nell’intervento rientrano anche i veicoli commerciali, e quindi anche le micro-imprese potranno accedere al bonus. Le categorie coinvolte saranno N1 e N2, ma sempre interamente elettrici, a zero emissioni.

Il Governo stesso riporterebbe che: “politiche come questa confermano l’approccio dinamico dell’Italia nella gestione del Piano e puntano a un vero e proprio rafforzamento della strategia ecologica nazionale, investendo dove l’impatto positivo è garantito e rapido”.

Quanto vale il bonus rottamazione

Per quanto riguarda le persone fisiche, il valore del bonus rottamazione per le auto elettriche dipenderà dall’Isee di chi farà richiesta, fino a uno sconto massimo sull’acquisto della vettura di 11mila euro per chi guadagna meno di 30mila euro all’anno.

In caso il reddito annuo sia tra 40 e 30mila euro, il valore massimo del bonus scenderà a 9mila euro, mentre nessuno che guadagna più di 40mila euro potrà accedere al bonus rottamazione.

Per le micro-imprese invece, nella bozza il bonus è fissato al 30% del valore del veicolo acquistato, fino a un limite massimo di 20mila euro.