Riccardo morto a Montalto di Castro sepolto dalla sabbia, il racconto dei presenti: "Era dentro a quel tunnel"

Un 17enne romano è rimasto bloccato in una buca scavata in spiaggia a Montalto di Castro. Quando le pareti sono crollate, vicino a lui non c’era nessuno per aiutarlo. Molti presenti hanno scavato nella sabbia per tentare di salvarlo, ma una volta estratto il giovane non respirava più.

17enne muore in spiaggia

Riccardo B., di appena 17 anni, è morto soffocato all’interno di una buca scavata in spiaggia. Il giovane si trovava in vacanza con il padre e i fratelli più piccoli a Montalto di Castro.

Giovedì 10 luglio, nel primo pomeriggio, stava giocando con i fratelli sulla spiaggia libera di fronte al campeggio California a Le Casalette. Mentre giocava con i più piccoli, il padre era sdraiato su un asciugamano sotto l’ombrellone, distante ma tranquillo rispetto alla situazione.

Secondo una prima ricostruzione, è stato tutto molto rapido. La profonda buca che i giovani avevano scavato è collassata, intrappolando il diciassettenne senza aria. Nel frattempo i fratelli più piccoli si erano allontanati verso il mare.

La dinamica del tragico incidente

È stato il padre ad accorgersi dell’assenza del figlio maggiore e, quando ha chiesto ai ragazzi dove si trovasse, loro hanno indicato la buca. In quel momento però la buca era ricoperta, e il padre ha subito capito che qualcosa non andasse. Grazie all’aiuto dei presenti sulla spiaggia libera e nelle aree vicine, hanno iniziato a scavare nella sabbia.

La buca era profonda oltre un metro e mezzo e, quando hanno raggiunto Riccardo, purtroppo era ormai troppo tardi: non respirava più e non dava altri segnali vitali.

Secondo quanto comunicato anche dalla sindaca Emanuela Soccitelli, pare che il giovane volesse creare un tunnel, scavando in orizzontale per uscire dall’altro lato. Potrebbe essere questa la motivazione del lungo tempo di recupero del corpo: ci sono voluti 40 minuti per scavare fino a Riccardo.

L’arrivo dei soccorsi

In quel momento sono stati allertati i soccorritori, che in pochi minuti hanno raggiunto la spiaggia e trasportato Riccardo con un’eliambulanza. Hanno tentato di rianimarlo, ma senza risultati.

I sanitari hanno poi prestato soccorso anche al padre, che ha accusato un malore dopo la conferma del decesso del figlio.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire i minuti precedenti all’incidente e di chiarire la dinamica dei fatti. Al momento la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’incidente, ma non è ancora stato autorizzato l’esame autoptico.