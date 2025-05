Riconosciuta dalla vittima in centro a Firenze, 20enne fermata con arnesi da scasso nello zaino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una ventenne è stata denunciata per furto e porto di armi a Firenze. L’arresto è avvenuto ieri, quando la giovane è stata riconosciuta dalla vittima di un furto avvenuto due settimane fa. La ragazza è stata condotta in carcere in seguito a un ordine emesso dal Tribunale di Firenze per un’aggravata misura cautelare.

Denuncia e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la ventenne, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stata denunciata per furto in abitazione e porto di armi non autorizzato. Gli agenti delle Volanti l’hanno riconosciuta come l’autrice di un furto in vicolo Leoni, grazie alle registrazioni di un impianto di videosorveglianza.

Intercettazione e prove

La giovane è stata intercettata in vicolo Cavalletto, dove è stata trovata in possesso di una borsa contenente due cacciaviti di grandi dimensioni e un pezzo di plastica sagomato, strumenti utilizzati per l’apertura fraudolenta di porte. Queste prove hanno portato alla sua denuncia per furto e porto di armi.

Custodia cautelare

Le verifiche successive negli Uffici della Questura hanno rivelato che la ventenne era destinataria di un’ordinanza di aggravamento di una misura cautelare già in atto. Di conseguenza, è stata trasferita alla Casa Circondariale di Verona per la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Fonte foto: IPA